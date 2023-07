حكم قضائي في كندا يعتبر “إيموجي” عقدا ملزِما ويغرّم صاحبه 61 ألف دولار.. ما القصة؟ (فيديو)

وجد رجل كندي نفسه أمام هيئة المحكمة بسبب رسالة على تطبيق واتساب لم يرسل من خلالها سوى رمز تعبيري واحد (إيموجي) ليصل الأمر إلى سجال قضائي وسابقة قانونية.

بدأت القصة في عام 2020 عندما أرسلت شركة عقدًا للمزارع الكندي كريس آشتر عبر واتساب لشراء أطنان من بذور الكتان، وذلك خلال جائحة كورونا عندما تحوّل الكثيرون للتواصل عبر الإنترنت.

في 2021، أبرم الطرفان اتفاقًا لشراء المحصول بسعر يقارب 500 دولار أمريكي للطن الواحد، وأرسلت الشركة العقد للمزارع موقعًا من طرفها عبر واتساب.

أرفقت الشركة العقد برسالة كتبت فيها “الرجاء تأكيد عقد الكتان”، ليردّ المزارع على رسالة الشركة بالرمز التعبيري للإبهام المرفوع للأعلى.

وفهم ممثل الشركة أن آشتر وافق على العقد والتزم به، لكن عندما حان وقت التسليم لم يسلّم المزارع المحصول، وأكد أن الرمز التعبيري كان يعني تسلّمه للعقد وليس التوقيع عليه، وأنه لم يوافق.

لجأت الشركة إلى القضاء لمقاضاة المزارع في محكمة بمقاطعة ساسكاتشوان الكندية، لتكون المفاجأة في قرار القاضي بتحميل المزارع تداعيات رسالته.

واعتبر القاضي، الجمعة، أن الرمز التعبيري يقوم مقام التوقيع، وأن على المزارع تعويض خسائر الشركة لعدم التزامه بالعقد، وحكم على آشتر بدفع 61 ألف دولار للشركة.

وذهب القاضي إلى أن هذا هو الواقع الجديد في المجتمع الكندي، وأن المحاكم يجب أن تكون جاهزة لمواجهة التحديات الجديدة، التي قد تنشأ عن استخدام الرموز التعبيرية وما شابهها.

وأثار حكم المحكمة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق حساب باسم لويس قائلًا “حكم تاريخي يسلّط الضوء على أهمية وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل.

Landmark rulling which highlights the importance of social media in communication. https://t.co/VTnVsWuPmr — Ahimbisibwe.louis (@ahimbilove) July 8, 2023

وغرد الكاتب بوب مور “على الرغم من مقاومة البعض التي تشبه محاولة إيقاف مياه المحيط باستخدام الأيدي، فإن قرارات مثل هذه تؤكّد أن الرموز التعبيرية جزء من تاريخنا المكتوب ويجب التعامل معها على هذا النحو”.

Despite resistence akin to "holding the ocean back with hands," decisions like this affirm emojis are part of our written history and should be treated as such.

cc @RileySnyder https://t.co/CoGkZUkEQo — Boomer NV (@BobMooreNV) July 7, 2023

وقال الصحفي مان آمان سينغ “يجب تعديل قانون العقود ليشمل الرموز التعبيرية”.

Contract law needs to be amended to include emojis. https://t.co/qGUXSZ02q8 — Man Aman Singh Chhina (@manaman_chhina) July 8, 2023

ودوّنت الصحفية لاتريس دافيس “الرموز التعبيرية وجدت لتكون شكلا مختصرا من أشكال التواصل، لا ينبغي تفسيرها على أنها لغة بديلة للغة الملزمة قانونًا، لا أتوقّع أن يصمد هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف”.

Emojis r meant 2 b a shorthand form of communication; they shouldn't b interpreted as a substitute 4 legally binding language. Humor & sarcasm don't always translate well on social media (although that wasn't the case here), & I don't c this decision holding up on appeal. https://t.co/6oNcHWYFkk — Latrice Davis (@latrice_davis) July 7, 2023

وقالت صاحبة حساب آخر على تويتر “لا يوجد شيء جديد على الإطلاق بشأن هذا، بخلاف استخدام الرموز التعبيرية. المهم هو إظهار الموافقة على العقد، الوسيلة لا تهم”.

There is literally nothing novel about this other than an emoji was used. Showing acceptance of a contract is what is important. It doesn’t matter the means. https://t.co/3IsJgmJuD7 — Model Citizen Zero Discipline 🇺🇦 (@CrucialCaveat) July 7, 2023

وغرّد الكاتب جون لي ساخرًا “يا إلهي لقد كتبت الكثير جدا من الرموز التعبيرية”.