ذهب إلى دارها وأيقظها.. تفاعل لافت مع تصرّف معلم مصري تجاه طالبة فاتها الامتحان (فيديو)

لقي تصرّف مُعلم مسؤول عن المراقبة في إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمصر، موجة تفاعل كبرى وإشادة عبر منصات التواصل، بعدما نشر تفاصيل موقفه مع طالبة تغيّبت عن الامتحان.

وكتب معلّم اللغة الإنجليزية “أسامة عثمان” عن مغامرة قام بها، يوم الأحد، للتأكد من حضور طالبة لامتحان الثانوية العامة في مادة الجيولوجيا.

وكتب المعلم عبر فيسبوك “اليوم على الساعة 9 وربع، مررت على اللجان وفوجئت بطالبة لم تأت لامتحان الجيولوجيا وأنا أعلم أنها تحضر بالعادة”.

يقول المعلم إنه سأل عن رقم هاتف الطالبة ولا أحد من الطلبة كان معه هاتف محمول باعتبار أن المدرسة في قرية بعيدة، فقرر أن يسأل عن عائلتها.

وتابع عثمان في منشوره “خرجت من المدرسة ومعي أحد العمال ليدلني على بيتها، طرقت الباب كان كل من في البيت نيام ومنهم الطالبة”.

قال المعلم إن حالة من الانهيار والصراخ عمّت المنزل بعد اكتشاف أن المعلم من يطرق الباب وأن ابنتهم لم تذهب للامتحان.

وزاد “طلبت من البنت بسرعة تلبس إسدال وطلبت من العامل يجيب أدواتها وأخذتها على اللجنة في تمام التاسعة والنصف والحمدلله حضرت الامتحان”.

وختم المعلم تدوينته بالقول “رحلتي مع الثانوية العامة كلها إثارة، لكن كنت مبسووط أوي والبنت لحقت الامتحان، يوم مثير، اللهم اجعلنا سببًا في مساعدة الغير واسترها معانا جميعًا يا رب”.

تفاعل لافت

حظيت تدوينة المعلم بإشادة واسعة ولقي تصرفه ثناء، وغرد محافظ الدقهلية السابق أحمد الشعراوي قائلًا “تفكير رجل مسؤول ومربّي فاضل يتعامل من منطلق الأب دون إخلال بمهام عمله”.

تفكير رجل مسؤول ومربى فاضل يتعامل من منطلق الاب دون اخلال بمهام عمله 👏👏👏 https://t.co/TB6fv00pqV — Ahmed Elshaarawy (@AAElShaarawy) July 10, 2023

وكتبت شيماء فايد “مثل ما هناك مراقبون يوترون الطلبة ويُشعرونهم أنهم يدخلون بيت الرعب وليس لجنة امتحان، هناك مراقب لم يهن عليه أن تتأخر طالبة على امتحانها، جزاه الله خيرا”.

وقالت فاطمة ممدوح إن “المعلم عثمان كان دائمًا أبا لنا”.

مستر أسامة عثمان مدرس محترم وكان أب دايما لينا 🥺💙 https://t.co/1wYw3NfJuW — أمان😏💙 (@fatmamamdouh227) July 10, 2023

وغرد تامر عبده أمين “هذا موقف يستحق أن يُعرف واسم بطله يستحق أن يُحفظ”.

ده موقف يستحق يتعرف، والبطل بتاعه اسمه يستحق يتحفظ.. الجميل اللي في الصورة ده اسمه أستاذ "أسامة عثمان".. مدرس اللغة الإنجليزية، وكان مراقب دور في واحدة من لجان امتحانات ثانوية عامة في واحدة من قرى محافظة الجيزة.. امبارح وأثناء توزيع أوراق امتحان الجيولوجيا لاحظ إن فيه طالبة… pic.twitter.com/UrnmlCe8ch — Tamer Abdo Amin (@tamerabdoamin) July 10, 2023

وقالت صاحبة حساب يحمل اسم سارة “مراقب بدرجة إنسان”.