منوعات|النمسا

بسبب شدة الحر.. مذيع يفاجئ الجميع بتصرف غريب على الهواء في ختام النشرة (شاهد)

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12/7/2023-|آخر تحديث: 12/7/202301:51 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أصبح أرمين وولف -وهو أحد أشهر الإعلاميين في النمسا- خبرًا في حد ذاته عندما دفعه الطقس الحار إلى تصرف غريب على الهواء في ختام نشرة الأخبار.

وولف، الصحفي ومذيع الأخبار في قناة (ORF)، قرر أن يختم نشرته التي واكبت “أحرّ يوم في السنة” بسكب الماء على رأسه.

وظهر وولف وقد مد يده إلى أسفل المكتب ليحضر زجاجة من المياه المعدنية وفتحها على الفور وصبّها فجأة فوق رأسه من شدة الحر.

وعلّق وولف بعد ذلك على ظهوره قائلًا “كان هذا منعشًا للغاية”. وأثار المشهد تفاعلًا واسعًا واستحسانًا خاصًا من قبل جمهور التلفزيون.

ويُعرف وولف (56 عامًا) بتميّزه الواضح وجدّيته ودائما ما يطرح أسئلة صعبة على السياسيين وغيرهم خلال المقابلات التلفزيونية، لكن الجو الحار دفعه لهذا التصرف غير المتوقع.

وكان الأسبوع الأول من شهر يوليو الأكثر سخونة على الإطلاق، إذا إن درجات الحرارة آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء أوربا بسبب الهواء الساخن القادم من الصحراء.

وتعتبر موجات الحر المرتفعة خطرة على الأشخاص والحيوانات، ويجب على كبار السن على وجه الخصوص أن يتذكروا شرب الكثير من الماء والبقاء في أماكن أكثر برودة إن أمكن، كما يجب تجنب المجهود البدني قدر الإمكان.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أجنبية