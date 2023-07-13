تركيا.. عشرات الآلاف يشاركون في تشييع جنازة شيخ جماعة “منزل” النقشبندية (فيديو)

شارك عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك في تشييع جنازة شيخ جماعة “منزل” النقشبندية عبد الباقي الحسيني، في مسقط رأسه بمنطقة قحطة بولاية أديامان في جنوب تركيا.

وتُوفي الحسيني أمس الأربعاء، بمستشفى في مدينة إسطنبول، عن عمر يناهز 74 عامًا، ونقل جثمانه برًّا إلى مسقط رأسه.

من جانبه بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ببرقية تعزية، وغرد عبر حسابه على تويتر قائلا: “أتمنى أن يرحم الله السيد عبد الباقي الحسيني أحد المرشدين الروحيين لبلدنا، الذي كرس حياته لخدمة الإسلام في سبيل العلم والحكمة، وأقدم التعازي لأسرته وجمهوره ولكل طلابه. رحمه الله وجعل مكانه في الجنة”.

Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam’a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi’ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 12, 2023

وبحسب صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي شارك عشرات الآلاف من تلامذة الشيخ الحسيني في تشييع جثمانه، وامتدت طوابير السيارات أكثر من 15 كيلومترا بمدخل قريته، حيث دفن في مدافن أسرته.

وتأسست جماعة “منزل” على يد الشيخ النقشبندي محمد راشد أورال، ويأتي اسمها نسبة إلى قرية منزل في ولاية أديامان جنوبي تركيا. وانتشر نشاط الجماعة بشكل كبير في عموم تركيا وعلى وجه الخصوص في المناطق الغربية من البلاد، بعد الانقلاب العسكري عام 1980.

وتعد الجماعة من أكبر الجماعات الدينية في تركيا من حيث عدد المنتسبين إليها وتأثيرها الاجتماعي.

ولد الشيخ عبد الباقي الحسيني في قرية منزل بولاية أديامان بتاريخ 2 مايو/ أيار عام 1949، وتولى مهمة إرشاد أتباع جماعة والده المعروفة بـ”جماعة منزل” عام 1993، بعد وفاة والده.

وبحسب مقال للكاتبة صالحة علام، فإن الطرق الصوفية من أهم الروافد السياسية والاجتماعية المؤثرة في المجتمع التركي، وقد قادت مسيرته في أوقات المحن والشدائد التي تعرض لها، وأخذت بيده نحو الطريق الصحيح، وحملت على عاتقها مهمة الحفاظ على القيم الدينية والموروثات الاجتماعية والثقافية في مواجهة حملات التغريب.