غوغل تطلق “بارد” المُنافس لـ”تشات جي بي تي” بنحو 40 لغة.. تعرف على إمكانياته

أطلقت “غوغل”، اليوم الخميس، برنامج “بارد” للذكاء الاصطناعي المُنافس لـ”تشات جي بي تي”، في نحو 50 بلدا بينها البرازيل ودول الاتحاد الأوربي، بعدما تجنبت ذلك لأسباب تنظيمية.

وأصبح برنامج “بارد” متاحًا في معظم دول العالم باللغات الأكثر استخداما، على ما ذكرت “غوغل” التي عرضت هذا البرنامج في فبراير/ شباط الماضي ردًّا على برنامج “تشات جي بي تي” التابع لشركة “أوبن أيه آي” التي تتولى “مايكروسوفت” تمويلها بشكل رئيسي.

وقالت غوغل “لقد عملنا على نحو استباقي مع خبراء ومسؤولين في هيئات تنظيمية لتوسيع نطاق استخدام البرنامج”.

وفُسّر تأخر إطلاق “بارد” في دول الاتحاد الأوربي بأنه إجراء احترازي من “غوغل” في مواجهة رغبة بروكسل في تنظيم خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تثير مخاوف كثيرة من ناحية الخصوصية والمعلومات المضللة واحترام الملكية الفكرية.

وكانت شركة “ألفابت” (الشركة الأم لغوغل) قد أطلقت في البرازيل خلال الربيع حملة ضد خطة لتنظيم المحتوى عبر الإنترنت.

وبعدما كان مُتاحا بـ3 لغات فقط هي الإنجليزية واليابانية والكورية، أصبح بإمكان “بارد” إنتاج محتوى بنحو 40 لغة بينها العربية والألمانية والصينية والإسبانية والفرنسية والهندية، بحسب “غوغل”.

ويوفر هذا البرنامج إجاباته شفهيا أو بأسلوب احترافي أو غير رسمي، أو حتى استخراج معلومات من صورة ما.

ويتيح “بارد” كذلك مواصلة محادثات قديمة مع الذكاء الاصطناعي، وهي ميزة متاحة أصلًا في “تشات جي بي تي”.

وحققت روبوتات المحادثة التي تم تقديمها بديلًا للبحث التقليدي عبر الإنترنت، نجاحًا كبيرًا منذ إطلاق “تشات جي بي تي” في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.