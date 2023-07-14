شاهد: انفجار صاروخ لوكالة الفضاء اليابانية لحظة إطلاقه

انفجر محرك صاروخ ياباني، اليوم الجمعة، خلال اختبار أرضي في شمال اليابان، ما يشكّل انتكاسة جديدة لوكالة الفضاء اليابانية.

وانفجر محرّك “إبسيلون اس”، وهو نموذج مطوّر من صاروخ “إبسيلون-6” الصغير الذي فشل في إكمال مهمّته بعد وقت قصير على إطلاقه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد نحو 20 ثانية من تشغيله، على ما أعلن مسؤول في وزارة العلوم والتكنولوجيا اليابانية.

وأظهرت مشاهد بثتها هيئة الإذاعة اليابانية العامة “ان اتش كاي” انفجارًا مدويًا في منشأة معدنية تلاه ألسنة من اللهب ودخان رمادي كثيف يتصاعد في الهواء داخل موقع الاختبار في محافظة أكيتا (شمال).

وأشار المسؤول في الوزارة إلى أن وكالة الفضاء اليابانية لم تبلغ عن أي إصابات حتى الساعة.

وتواجه هذه الوكالة راهنًا سلسلة من الإخفاقات، بينما كانت معروفة بالموثوقية التي تحملها صواريخها.

وبعد فشل إطلاق صاروخ “إبسيلون-6” بعد وقت قصير من إقلاعه في أكتوبر 2022 بسبب مشكلة في المسار، واجهت وكالة الفضاء اليابانية نكستين متتاليتين هذا العام مع صاروخ “اتش 3” من الجيل الجديد.

وعجز هذا الصاروخ عن الإقلاع في المرة الأولى خلال فبراير/شباط الماضي، فيما تلقى خلال محاولة إطلاقه الثانية التي تمّت في مارس/آذار أمرًا بالتدمير الذاتي بعد وقت قصير من إقلاعه بسبب عطل جعل من نجاح المهمة أمرًا مستحيلًا.