موجات حر قياسية تضرب العالم مع ترقب أعلى درجة حرارة على الإطلاق

ضربت موجات حر شديدة الكثير من مناطق العالم خلال هذا الصيف، من شرق الكرة الأرضية لغربها، ومن المتوقع أن تسجل درجات حرارة قياسية في نهاية الأسبوع الجاري، ما يدل على تفاقم الأوضاع بسبب الاحتباس الحراري.

وتشمل الإنذارات المحذرة من موجات حر أكثر من 100 مليون أمريكي، وبحسب الموقع الحكومي “هيت” تتوقع ولايات تكساس وأريزونا ونيفادا وكاليفورنيا ظروفًا قد تكون خطرة في الأيام المقبلة مع ترقب درجات حرارة قياسية على ما حذّرت مصلحة الأرصاد الجوية الأمريكية.

وبالتزامن، تواجه إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا أيضًا موجة حر شديدة، ويتوقع أن تصل الحرارة إلى 48 درجة مئوية في جزيرتي صقلية وسردينيا، وقد تكون درجات الحرارة الأعلى التي تسجل في أوربا، بحسب وكالة الفضاء الأوربية.

After the hottest June on record, July is not looking so fresh either. 🌡️

A major heatwave is predicted to rise temperatures as high as 48°C.

This map shows Land surface temperatures reaching 46°C in Rome and Madrid, and 47°C in Seville.#Cerberus

🔗 https://t.co/lEwVxkecb2 pic.twitter.com/LAyKdL4LDF

— ESA Earth Observation (@ESA_EO) July 13, 2023