تهديد قاتل للبشر والمحاصيل.. ماذا تعرف عن “القبة الحرارية” التي تشهدها الدول العربية؟ (فيديو)

تشهد المنطقة العربية من الشرق الأوسط حتى شمال إفريقيا موجة حرارة غير مسبوقة، وصلت في بعض البلدان إلى 50 درجة، وقد أطلق العلماء على هذه الظاهرة تسمية “القبة الحرارية”.

وأعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الأسبوع الأول من يوليو/تموز الجاري كان الأكثر دفئًا على الإطلاق، وحطم الرقم القياسي السابق المسجل في أغسطس/آب 2016.

وقال عمر بدور، خبير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن أغلب الدول النامية هي التي تعاني أكثر من تداعيات هذه الظاهرة.

وأضاف أن التأثيرات المناخية “المتطرفة” أثّرت بصورة واضحة في المناطق والدول التي تشهد اكتظاظًا سكانيًّا مثل الهند وباكستان والدول العربية.

وتابع أن هذه الظاهرة تؤثر بصورة مباشر في صحة الإنسان.

يدعوها البعض "طنجرة الضغط" وتمثل خطراً على صحة الإنسان..

القبة الحرارية يُحتمل أن تظلل أجواء 7 بلدان عربية نهاية الأسبوع الحالي، فما هي هذه الظاهرة؟ وكيف تتشكل؟ pic.twitter.com/2inQwRYc7M — AJ+ عربي (@ajplusarabi) July 12, 2023

التفسير العلمي

ويقدّم العلماء تفسيرًا علميًّا لظاهرة “القبة الحرارية” حيث تكون درجات الحرارة متدنية في الطبقات العليا للغلاف الجوي في حين تكون عالية في الطبقات الدنيا التي تسمى “الترو بوسفير”.

ويضيف العلماء أن الفرق بين الطبقتين يُشكّل منطقة ضغط جوي عالٍ، فيصعد الهواء الساخن من الأسفل إلى الأعلى، ويصطدم بمنطقة الضغط الجوي العالي ويبقى فيها، ولأن الشمس تزيد من سخونته، تدفعه منطقة الضغط الجوي العالي إلى الأسفل، وعند ذلك يصبح مضغوطًا أكثر و يصغر حجمه ويصبح أكثر سخونة.

وتفيد التوقعات المناخية بأن القبة الحرارية قد تستمر أيامًا وأسابيع خلال الصيف الجار،ي وقد تكون قاتلة للأشخاص المُسنين، كما أنها تؤثر في المحاصيل الزراعية والغذاء، وقد تتسبب في حرائق بالغابات.

وينصح الأطباء وخبراء الصحة بتجنب الأنشطة الخارجية خلال النهار، والحفاظ على رطوبة الجسم بشرب كثير من السوائل.