حرائق كندا تلتهم 10 ملايين هكتار وموجة حر “شديدة الخطورة” تضرب الولايات المتحدة (فيديو)

التهمت الحرائق الضخمة في كندا أكثر من 10 ملايين هكتار هذا العام، وهي مساحة غير مسبوقة في تاريخ البلاد ويُتوقع أن تزداد في الأسابيع المقبلة، بينما شهد الغرب الأمريكي وجزء كبير من جنوبي الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع موجة حر “شديدة الخطورة”.

ويعود الرقم القياسي السابق للمساحات المحترقة إلى عام 1989 وقد بلغ 7.3 ملايين هكتار، وفق الأرقام الوطنية لمركز رصد حرائق الغابات في كندا.

Another large resource order has gone in for U.S. resources to both British Columbia and Alberta Canada. Hundreds of firefighters including Hotshot Crews, Aviation, Overhead Staff, Engines and more. I believe this is the largest approved order yet. #wildfire pic.twitter.com/nw5LkYNh2J — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) July 11, 2023

وفي عدد إجمالي، أحصت البلاد 4088 حريق غابات منذ يناير/كانون الثاني، أتى العديد منها على مئات الآلاف من الهكتارات مع اضطرار أكثر من 150 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم.

وقال الباحث في وزارة الموارد الطبيعية الكندية يان بولانجيه لوكالة الصحافة الفرنسية “نحن هذا العام أمام أرقام أسوأ من أكثر السيناريوهات تشاؤمًا”، مشيرًا إلى أن “الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أنه لم يُسجَّل أي متنفس منذ شهر مايو/أيار”.

#Vancouver, #Canadá 🇨🇦🔥

La Columbia Británica no deja de impresionar. Numerosos focos de #incendios continúan ardiendo en la provincia a medida que las altas temperaturas continúan azotando el país. #wildfire 📹: The Hotshot Wake Up pic.twitter.com/CgnnWMcqf8 — 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒆𝒍𝒂35 (@Centinela_35) July 14, 2023

والسبت، استمرت 906 حرائق في البلاد، عُدَّ 570 منها خارج السيطرة.

ومع بداية الموسم في مايو، تركزت المخاوف في مقاطعة ألبرتا التي واجهت سريعًا وضعًا غير مسبوق. وبعد بضعة أسابيع، ضربت الحرائق الضخمة مقاطعة نوفا سكوشا المطلة على المحيط الأطلسي والمعروفة بمناخها المعتدل، إضافة الى كيبيك.

ومنذ بداية يوليو/تموز، اتخذ الوضع منحى مأساويًا في مقاطعة كولومبيا البريطانية مع اشتعال أكثر من 250 حريقًا في 3 أيام الأسبوع المنقضي.

موجة حر “شديدة الخطورة”

وفي الولايات المتحدة، يشهد الغرب الأمريكي وجزء كبير من الجنوب في نهاية الأسبوع موجة حر “شديدة الخطورة” وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية، بعدما وصلت الحرارة إلى 47 درجة مئوية في بعض المدن.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) السبت من أنه “يُتوقع أن تضرب موجة حر شديدة وخطيرة للغاية غربي البلاد في نهاية هذا الأسبوع، وكذلك بعض المناطق في الجنوب”.

وأضافت “من المرجَّح أن تسجَّل درجات حرارة قياسية، وستكون هناك مشكلات بجودة الهواء في مناطق كثيرة من الولايات المتحدة”.





وتوقّع المصدر نفسه أن يستمر الوضع على حاله لفترة بالنسبة لأكثر من 90 مليون أمريكي تلقّوا إنذارًا بارتفاع كبير في درجات الحرارة، لأن موجة الحر ستظل مسيطرة على (هذه المناطق) خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وفي فينيكس كبرى مدن أريزونا جنوب غربي الولايات المتحدة، من المتوقع أن تصل الحرارة إلى 47 درجة مئوية بعد الظهر، لما سيكون اليوم السادس عشر على التوالي من درجات حرارة قصوى تزيد على 43 درجة مئوية.

وسيوضع جزء من الولاية في مستوى الإنذار الأرجواني، أي “مستويات حرارة قصوى نادرة/ أو لفترة طويلة”، ويُمثل أعلى مستوى إنذار لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

وفي جنوبي كاليفورنيا، تسعى فرق الإطفاء لإخماد العديد من الحرائق العنيفة منذ الجمعة، التي أتت على أكثر من 1214 هكتارًا، وأدت إلى إجلاء السكان.