مسيرة لممثلي هوليوود وكتّاب السيناريو للمطالبة بالعدالة في الأرباح وتحسين ظروف العمل (فيديو)

خرجت في نيويورك مسيرة لكتّاب السيناريو وممثلي هوليوود للمطالبة بتقسيم أكثر إنصافًا للأرباح وظروف عمل أفضل.

وكان قطاع إنتاج المسلسلات والأفلام في هوليوود دخل مرحلة جمود كليّ مع بدء الممثلين الأمريكيين إضرابًا من شأنه أن يؤدي إلى أسوأ شلل في القطاع منذ ما يزيد عن 60 عامًا.

وأعلنت نقابة الممثلين أن الإضراب بدأ منتصف مساء الخميس بتوقيت لوس أنجلوس، أي في السابعة من صباح الجمعة بتوقيت غرينتش بعد فشل المفاوضات مع الأستوديوهات ومنصات البث التدفقي.

وقالت رئيسة النقابة التي تنوب عن 160 ألف ممثل وعامل في التلفزيون والسينما فران دريشر “لم يكن لدينا خيار. نحن الضحايا. نحن ضحايا كيان جشع جدًا”.

ووصفت النجمة السابقة لمسلسل “ذي ناني” هذا القرار بأنه “لحظة تاريخية”، وأضافت “إذا لم نقف الآن… فإننا جميعًا معرضون لأن نُستَبدَل بالآلات والشركات الكبيرة التي تهمها وول ستريت أكثر منك ومن عائلتك”.

“The eyes of the world and, particularly, the eyes of labor are upon us,” Fran Drescher, the president of SAG-AFTRA, said. Leaders of the Hollywood union representing 160,000 television and movie actors, voted to strike on Thursday, joining screenwriters. https://t.co/601CRHlMCI pic.twitter.com/E0Iq6ELAQ1

