مقتل 24 وإجلاء نحو 7 آلاف بسبب انهيارات أرضية وفيضانات في كوريا الجنوبية (فيديو)

قال مسؤولون إن 24 لقوا حتفهم وأصيب 7 آخرون وأصبح 10 في عداد المفقودين، في كوريا الجنوبية اليوم السبت، جراء أمطار غزيرة أدت إلى انهيارات أرضية وفيضانات جارفة.

وأمرت الحكومات المحلية بإجلاء أكثر من 7 آلاف شخص، وفقًا لسلطات المقاطعة.

وبدءًا من الساعة 9 صباحا، كان يتدفق أكثر من 2700 طن من المياه في الثانية إلى سد جويسان، وهو الحد الأقصى لكمية المياه التي يمكن تصريفها.

وقالت شركة السكك الحديدية الكورية إنها أوقفت تشغيل جميع القطارات البطيئة وبعض القطارات الفائقة السرعة، وإن القطارات السريعة الأخرى قد تتأخر بسبب بطء التشغيل؛ إذ تمثل الانهيارات الأرضية والفيضانات وتساقط الصخور خطرا على السلامة.

وفي وقت متأخر أمس الجمعة، خرج قطار عن مساره عندما ألقى انهيار أرضي بالتراب والرمل على خطوط السكك الحديدية في مقاطعة تشنغتشونغ الشمالية، وفقًا لوزارة النقل. ولم يكن هناك مسافرون على متن القطار، لكن مهندس القطار أصيب.

وفي اجتماع مع الوكالات الحكومية اليوم السبت، دعا رئيس الوزراء هان دوك سو، الجيش إلى المشاركة بنشاط في أنشطة الإنقاذ من خلال العمل مع المسؤولين الحكوميين لتعبئة المعدات والقوى العاملة.

