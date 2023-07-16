انتشال 8 جثث من نفق غمرته مياه الفيضانات في كوريا الجنوبية (فيديو)

قالت السلطات ووسائل إعلام محلية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن جثث 8 أشخاص انتُشلت من نفق غمرته مياه الفيضانات، مما رفع عدد القتلى جراء الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها البلاد منذ أيام إلى 35.

وقال سيو جيونج-إيل، رئيس وحدة الإطفاء في غرب تشونغجو، إن 15 مركبة من بينها حافلة يُعتقد أن المياه غمرتها في نفق بالمدينة بعد مدة وجيزة من انهيار حاجز على نهر قريب بسبب غزارة الأمطار، أمس السبت.

وأظهرت لقطات لكاميرات مراقبة بثتها محطة (إم بي سي) المحلية تدفق مياه موحلة إلى النفق، وكانت المركبات تمر وعجلاتها مغمورة.

وقال سيو للصحفيين “نركز على عملية البحث حيث من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الناس، ونبذل قصارى جهدنا لإتمام الأمر اليوم”.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن عدد الجثث التي انتشلتها الفرق من النفق وصل حتى الآن إلى 9، إذ انتشل منقذون جثة أمس السبت.

وقالت وزارة الداخلية والسلامة إن 10 مفقودون في أنحاء البلاد حتى الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش) إثر تسبب الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية وسيول وفيضانات، وأشارت إلى أن أوامر الإجلاء شملت 7866 شخصًا.

ولم يتم إدراج ضحايا النفق الذي غمرته المياه في بيانات الوزارة، إذ لم يتضح على الفور عدد الأشخاص والسيارات المحاصَرين تحت الماء.

ونقلت يونهاب عن أحد الناجين من النفق الذي غمرته المياه قوله إن الحكومة كان عليها أن تمنع النزول إلى النفق عندما توقعت الفيضانات.

لكنّ مسؤولًا محليًّا قال إن انهيار حاجز على النهر وقع بشكل مفاجئ، قبل أن تصل معدلات هطول الأمطار إلى مستوى التحذير الذي يمنع استخدام الأنفاق.

وعقد الرئيس يون سوك يول، الذي يقوم حاليًّا بزيارة خارج البلاد، اجتماعًا عن بُعد لبحث الاستجابة للكارثة، وقال إن بعض المناطق أخفقت في اتخاذ إجراءات وقائية في ظل أحوال جوية بالغة السوء.

وذكر مكتب الرئيس أنه أمر رئيس الوزراء هان دوك سو بحشد كل الموارد المتاحة للحد من سقوط مصابين وقتلى وتحجيم الخسائر، وحث إدارة الأرصاد على إصدار توقعات للطقس بسرعة مع توقع هطول المزيد من الأمطار في الأيام المقبلة.