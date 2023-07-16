“سفراء الحياة”.. لحظة إنقاذ امرأة توقّف قلبها في أحد المتنزهات شمالي السعودية (فيديو)

نشر الهلال الأحمر السعودي مقطع فيديو يُظهر مشهدًا إنسانيًا لطواقمه وُصف بـ”البطولي” خلال محاولة إنقاذ امرأة توقّف قلبها في منطقة الجوف شمالي البلاد.

وتُظهر اللقطات عناصر الهلال الأحمر خلال نقلهم المرأة التي توقف قلبها في سرير متنقل، فيما واصل أحد عناصر الفريق إجراء التنفس الصناعي أثناء نقل السرير، لينجحوا أخيرًا في إنقاذها وإعادة نبضها.

بمثلهم نفتخر ونفاخر في مشهد بطولي من مشاهد حفظ الأرواح تمكن بحمد الله أبطالنا #سفراء_الحياة في منطقة الجوف من إنقاذ سيدة توقف قلبها وإعادة النبض لها pic.twitter.com/raeK2O8w1P — هيئة الهلال الأحمر السعودي (@mediasrca) July 15, 2023

وعلّق حساب هيئة الهلال الأحمر السعودي على مقطع الفيديو “بمثلهم نفتخر ونفاخر في مشهد بطولي من مشاهد حفظ الأرواح تمكن بحمد الله أبطالنا سفراء الحياة في منطقة الجوف من إنقاذ سيدة توقف قلبها وإعادة النبض لها”.

وقال المسعف خالد الذي ظهر في مقطع الفيديو وهو يواصل عملية إنعاش القلب الرئوي للمرأة خلال نقلها عبر السرير المتحرك، إنه واصل عملية الإنعاش والضغطات الصدرية ومدها بالأكسجين، مشيرًا إلى أهمية هذه العملية.

فيديو | مشهد بطولي يجسده المسعف "خالد" وزملاؤه في الهلال الأحمر ⁧⁩ بإنقاذ سيدة توقف قلبها ووأعادوا النبض لها في الجوف التفاصيل مع مراسلنا "عبد الرحمن الإبراهيم"#الإخبارية pic.twitter.com/emCmUVPT7M — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 15, 2023

ومن المعلوم أن السكتة القلبية تحدث عندما يتسبب قصور كهربائي بالجسم في جعل القلب يخفق دون انتظام (خلافًا للنوبة القلبية التي يسببها فقدان تدفق الدم خلال شريان مسدود)، ويمكن أن تجعل الشخص يصاب بالإغماء ويفقد النبض في غضون ثوان معدودة، ويموت خلال دقائق إذا لم يتلق العلاج المطلوب.

وإذا كان هناك من يعرف طريقة إجراء عملية الإنعاش القلبي الرئوي، فإن فرصة هذا الشخص في النجاة تتضاعف، كما تقول مؤسسة القلب البريطانية، لكن هذا الأسلوب لا يعرفه إلا قليل من الناس.

ويعد الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) إجراء إسعافيًا يدويًا سهلًا، يمكن القيام به لإنقاذ حياة الشخص الذي يتوقف لديه الجهاز التنفسي والقلب عن العمل، ويتمثل هذا الإجراء في الضغط لفترات متقطعة على صدر المريض أو المصاب بهدف المحافظة على تدفق الأكسجين إلى جسمه، والاتصال بخدمة الإسعاف.

وأثبتت أبحاث طبية أن البدء في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، يعمل على زيادة فرص النجاة لدى المريض إلى الضعف، بينما تقل فرص النجاة لدى المريض بمعدل 10% في كل دقيقة تمرّ دون القيام بهذا الإجراء.