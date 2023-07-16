مصر.. مصرع وإصابة مواطنين بانهيار منزل في رشيد والبحث عن مفقودين (فيديو)

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرون، اليوم الأحد؛ إثر انهيار عقار مكون من 8 طوابق في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة شمالي مصر.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن البحث لا يزال جاريًا عن مفقودين تحت الأنقاض. بينما لم تذكر سبب الانهيار.

وقالت صحف ومواقع مصرية إن قوات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف توجهت إلى موقع الحادث، وفُرض كردون أمني حول العقار المنهار.

"الدار وقعت على أمي".. صرخة امرأة بعد انهيار مبنى سكني في #مصر pic.twitter.com/UoHIYHeYvP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 16, 2023

وذكرت أن سيارات الإسعاف نقلت 8 مصابين من موقع العقار المنهار إلى مستشفى رشيد.

ومن بين المصابين 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و16 عامًا، وفتاة في الـ18 من عمرها.

وتشهد مصر على فترات تكرارا لحوادث انهيار عقارات. ففي 26 يونيو/حزيران الماضي و6 يوليو/ تموز الجاري، انهار عقاران في الإسكندرية، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين، وفتحت السلطات المختصة تحقيقا في الحادثين.

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ويرتبط أغلب انهيارات العقارات في مصر عادة بعدم الالتزام بقوانين البناء أو التصدع وعدم إخلاء العقار.