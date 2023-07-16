مصر.. سخرية وجدل بعد اتهام مرتضى منصور لـ”رجب بحة” بالتسبب في خسارة الزمالك (فيديو)

اتهم رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور خلال بث مباشر شخصًا يدعى “رجب بحة” بالقيام بأعمال سحر ضد النادي تسببت في خسارته للدوري المصري.

وأمسك منصور، في بث مباشر عبر موقع “القاهرة 24” مساء الجمعة، بهاتفه الشخصي الذي ظهر على شاشته الرئيسية صورة لأحد الأشخاص، وقال منصور “لا أحتاج أن أقول إن هذا ساحر، اسمه رجب محمد محمد الشهير برجب بحة، هذا الساحر هو الذي دمر نادي الزمالك بإصابة اللاعبين وتطفيشهم”.

وأضاف رئيس نادي الزمالك السابق أن جيران “رجب” من الفيوم هم من أرسلوا إليه هذه الرسائل، وتحدى المشاهدين بإثبات غير ذلك.

" #رجب_بحة ".. رئيس نادي #الزمالك المعزول مرتضى منصور يتهم عامل بناء بعمل سحر لتدمير ناديه.. ما القصة؟#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/TcmQPMtFMX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 15, 2023

من جهته، نفى المواطن رجب بحة الاتهامات، وقال في فيديو نشره على فيسبوك إن منصور اتهمه بالباطل بأنه يقوم بالسحر للنادي، وأكد “أنا رجل أميّ (لا يعرف القراءة والكتابة)، ولا أعرف السحر، أنا مجرد عامل بناء ولست ساحرًا”.

تسببت تصريحات منصور في تصدّر اسم “رجب بحة” منصات التواصل المصرية، وهاجم البعض منصور قائلين إنه لا يمكن اتهام شخص دون دليل، ورأوا أن فعله جريمة يعاقب عليها القانون.

وكتب الصحفي فتحي أبو حطب “تساهلت الدولة كثيرًا مع تجاوزات مرتضي منصور، لكن عندما يتعلق الأمر باتهام الأبرياء، فالأمر بحاجة إلى تدخّل النيابة العامة”.

تساهلت الدولة كثيراً مع تجاوزات #مرتضى_منصور، لكن عندما يتعلق الأمر باتهام الأبرياء بممارسة السحر لكي يلفت الانتباه، فالأمر بحاجة إلى تدخل @EgyptianPPO النيابة العامة المصرية. pic.twitter.com/SbxMQhmqFB — Fathy AbouHatab 🇨🇦🇪🇬 (@fmhatab) July 15, 2023

وقال أحمد المصري مدافعًا عن رجب “هذا الرجل المحترم من بلدي، اتقِ الله”.

وبينما تعامل البعض بجدية مع تصريحات منصور، سخر آخرون منها.

وصدر حكم باتّ ونهائي من المحكمة الإدارية العليا المصرية، يوم الأحد الماضي، برفض طعنَي وزارة الشباب والرياضة، ومرتضى منصور، على عودة الأخير إلى رئاسة الزمالك، وتأييد عزله من رئاسة النادي.

وجاء حكم المحكمة بعد قبول دعوى أقامها عبد الله جورج وهاني شكري عضوا مجلس إدارة الزمالك السابقان وآخرون، للمطالبة بعزل منصور، بعد أن حُبس شهرًا طبقًا لما تنص عليه اللائحة.

وكان منصور قد عاد إلى رئاسة الزمالك بعد خروجه من محبسه. وأوصى تقرير لهيئة مفوضي الدولة، أصدرته في 30 مارس/آذار الماضي، بعزل رئيس نادي الزمالك في أعقاب حبسه.