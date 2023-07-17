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بالأرقام.. هل خفت بريق ثريدز بعد انطلاقة تاريخية؟ (فيديو)

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17/7/2023

كشفت مؤسسة تحليل بيانات أن تطبيق ثريدز التابع لشركة “ميتا” يشهد تراجعًا في تفاعل المستخدمين، وذلك بعد انطلاقة تاريخية للتطبيق.

وسجل التطبيق الجديد، الذي وصف بأنه “قاتل تويتر”، رقمًا قياسيًّا في أول أسبوع من إطلاقه، إذ سجل 100 مليون مشترك في 5 أيام فقط.

وكشفت “سينسور تاور” المختصة بتحليل البيانات، أن ثريدز شهد تراجعًا بنسبة 50% في الوقت الذي يقضيه المستخدمون على التطبيق، إضافة إلى انخفاض أعداد المستخدمين الناشطين يوميًّا على المنصة بنسبة 20%.

وقال العضو المنتدب بالشركة أنتوني بارتولاتشي لسي إن بي سي، إن بيانات الاستشعار لدى الشركة رصدت تراجعًا كبيرًا في أعداد المستخدمين، وأوضح أنه على الرغم من الإقبال الكثيف في البداية، فإن التطبيق سيواجه صعودًا شاقًّا على ساحة الروتين لمستخدمي مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد العضو المنتدب ضرورة أن تقوم “ميتا” بتقديم أشياء قيّمة وأكثر إقناعًا حتى ينجح التطبيق وينافس تويتر.

من جهتها قالت المحللة في “إنسايدر إنتليجنس” جاسمين إنبيرغ، إنه من الطبيعي أن يقل تهافت المستخدمين على منصة ثريدز؛ ففي البداية أراد كثيرون استكشاف هذه المنصة الجديدة، ونُشر 95 مليون منشور على المنصة في يوم إطلاقها، ولكن لم تستحوذ المنصة على اهتمام العامة كثيرًا حتى الآن، وفقًا لجاسمين.

وفي تغريدة قالت جاسمين أيضًا إن منصة ثريدز ليست نسخة طبق الأصل من تويتر، كما لا يلزم أن تشكل تهديدًا لتويتر، لكنها أشارت إلى أن المستخدمين سئموا من الفوضى في تويتر.

ويرى خبير التسويق ثابت حجازي أنه لا يزال الأمر مبكرًا للحكم على تطبيق ثريدز، مطالبًا بالانتظار لمعرفة ما إذا كان مصير ثريدز سيكون مثل غوغل بلاس (google+) أم لا.

من جهته يرى حسن خليل أن أعداد الاشتراكات الكثيرة في التطبيق في الأسبوع الأول كانت بسبب سهولة تنزيل التطبيق، وأشار إلى أنه لا يمكن للتطبيق الجديد لـ”ميتا” أن ينافس تويتر.

ونشر حساب باسم “روز” تغريدة وصفت تطبيق ثريدز بأنه “فوضوي وعشوائي ويطفش”.

المصدر : الجزيرة مباشر + سي إن بي سي + مواقع التواصل الاجتماعي