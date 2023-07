بالأرقام.. هل خفت بريق ثريدز بعد انطلاقة تاريخية؟ (فيديو)

كشفت مؤسسة تحليل بيانات أن تطبيق ثريدز التابع لشركة “ميتا” يشهد تراجعًا في تفاعل المستخدمين، وذلك بعد انطلاقة تاريخية للتطبيق.

وسجل التطبيق الجديد، الذي وصف بأنه “قاتل تويتر”، رقمًا قياسيًّا في أول أسبوع من إطلاقه، إذ سجل 100 مليون مشترك في 5 أيام فقط.

وكشفت “سينسور تاور” المختصة بتحليل البيانات، أن ثريدز شهد تراجعًا بنسبة 50% في الوقت الذي يقضيه المستخدمون على التطبيق، إضافة إلى انخفاض أعداد المستخدمين الناشطين يوميًّا على المنصة بنسبة 20%.

وقال العضو المنتدب بالشركة أنتوني بارتولاتشي لسي إن بي سي، إن بيانات الاستشعار لدى الشركة رصدت تراجعًا كبيرًا في أعداد المستخدمين، وأوضح أنه على الرغم من الإقبال الكثيف في البداية، فإن التطبيق سيواجه صعودًا شاقًّا على ساحة الروتين لمستخدمي مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد العضو المنتدب ضرورة أن تقوم “ميتا” بتقديم أشياء قيّمة وأكثر إقناعًا حتى ينجح التطبيق وينافس تويتر.

Despite Threads strong sign-ups/DAUs, ST data shows engagement remains low. Weekend time spent declined 60% from Jul 6 highs; this was 60% & 85% lower than avg time spent on Twitter & Insta, resp. #SensorTower , #Threadsapp , #mobileappdata , #Instagram #Twitter pic.twitter.com/tFHyuBG7UO

من جهتها قالت المحللة في “إنسايدر إنتليجنس” جاسمين إنبيرغ، إنه من الطبيعي أن يقل تهافت المستخدمين على منصة ثريدز؛ ففي البداية أراد كثيرون استكشاف هذه المنصة الجديدة، ونُشر 95 مليون منشور على المنصة في يوم إطلاقها، ولكن لم تستحوذ المنصة على اهتمام العامة كثيرًا حتى الآن، وفقًا لجاسمين.

وفي تغريدة قالت جاسمين أيضًا إن منصة ثريدز ليست نسخة طبق الأصل من تويتر، كما لا يلزم أن تشكل تهديدًا لتويتر، لكنها أشارت إلى أن المستخدمين سئموا من الفوضى في تويتر.

Exactly what I’ve been saying all along. Threads won’t be an exact Twitter replica, and it doesn’t need to be to pose a major threat to Twitter.

That may work in Meta’s benefit: It doesn’t have the greatest track record w/ news & even users are fed up with the chaos at Twitter. https://t.co/KvgHljuK5L

— Jasmine Enberg (@jasmineaenberg) July 7, 2023