بالأرقام.. هل خفت بريق ثريدز بعد انطلاقة تاريخية؟ (فيديو)

كشفت مؤسسة تحليل بيانات أن تطبيق ثريدز التابع لشركة “ميتا” يشهد تراجعًا في تفاعل المستخدمين، وذلك بعد انطلاقة تاريخية للتطبيق.

وسجل التطبيق الجديد، الذي وصف بأنه “قاتل تويتر”، رقمًا قياسيًّا في أول أسبوع من إطلاقه، إذ سجل 100 مليون مشترك في 5 أيام فقط.

وكشفت “سينسور تاور” المختصة بتحليل البيانات، أن ثريدز شهد تراجعًا بنسبة 50% في الوقت الذي يقضيه المستخدمون على التطبيق، إضافة إلى انخفاض أعداد المستخدمين الناشطين يوميًّا على المنصة بنسبة 20%.

وقال العضو المنتدب بالشركة أنتوني بارتولاتشي لسي إن بي سي، إن بيانات الاستشعار لدى الشركة رصدت تراجعًا كبيرًا في أعداد المستخدمين، وأوضح أنه على الرغم من الإقبال الكثيف في البداية، فإن التطبيق سيواجه صعودًا شاقًّا على ساحة الروتين لمستخدمي مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد العضو المنتدب ضرورة أن تقوم “ميتا” بتقديم أشياء قيّمة وأكثر إقناعًا حتى ينجح التطبيق وينافس تويتر.

Despite Threads strong sign-ups/DAUs, ST data shows engagement remains low. Weekend time spent declined 60% from Jul 6 highs; this was 60% & 85% lower than avg time spent on Twitter & Insta, resp.#SensorTower, #Threadsapp, #mobileappdata, #Instagram #Twitter pic.twitter.com/tFHyuBG7UO — Sensor Tower (@SensorTower) July 12, 2023

من جهتها قالت المحللة في “إنسايدر إنتليجنس” جاسمين إنبيرغ، إنه من الطبيعي أن يقل تهافت المستخدمين على منصة ثريدز؛ ففي البداية أراد كثيرون استكشاف هذه المنصة الجديدة، ونُشر 95 مليون منشور على المنصة في يوم إطلاقها، ولكن لم تستحوذ المنصة على اهتمام العامة كثيرًا حتى الآن، وفقًا لجاسمين.

وفي تغريدة قالت جاسمين أيضًا إن منصة ثريدز ليست نسخة طبق الأصل من تويتر، كما لا يلزم أن تشكل تهديدًا لتويتر، لكنها أشارت إلى أن المستخدمين سئموا من الفوضى في تويتر.

Exactly what I’ve been saying all along. Threads won’t be an exact Twitter replica, and it doesn’t need to be to pose a major threat to Twitter. That may work in Meta’s benefit: It doesn’t have the greatest track record w/ news & even users are fed up with the chaos at Twitter. https://t.co/KvgHljuK5L — Jasmine Enberg (@jasmineaenberg) July 7, 2023

ويرى خبير التسويق ثابت حجازي أنه لا يزال الأمر مبكرًا للحكم على تطبيق ثريدز، مطالبًا بالانتظار لمعرفة ما إذا كان مصير ثريدز سيكون مثل غوغل بلاس (google+) أم لا.

لا يزال الأمر مبكراً للحكم على تطبيق ثريدز فيما إذا كان بديل حقيقي لتويتر لاسيما مع نقص بعض الميزات منها الهاشتاغ وخاصية البحث والتي يعمل فريق التطوير في ميتا على إضافتها في وقت لاحق — Thabit Hejazi ثابت حجازي (@thabithejazi) July 16, 2023

من جهته يرى حسن خليل أن أعداد الاشتراكات الكثيرة في التطبيق في الأسبوع الأول كانت بسبب سهولة تنزيل التطبيق، وأشار إلى أنه لا يمكن للتطبيق الجديد لـ”ميتا” أن ينافس تويتر.

تطبيق ثريدز يعرف تراجعا و فشلا، العدد الضخم الذي تم تسجيله للمشتركين كان فقط لسهولة تحميل البيانات من انستغرام بضغطة زر.

لكن لا يستطيع التطبيق التفوق على #تويتر او حتى منافسته من قريب أو بعيد. — Hassan ⛥ (@Hassan_khalile) July 16, 2023

ونشر حساب باسم “روز” تغريدة وصفت تطبيق ثريدز بأنه “فوضوي وعشوائي ويطفش”.