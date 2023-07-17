فرق الإطفاء التركية تكافح حرائق غابات اشتعلت في 3 ولايات (فيديو)

تواصل فرق الإطفاء التركية مكافحة حرائق الغابات التي اندلعت أمس الأحد في منطقة بيلين في هاطاي ومنطقة جولنار في مرسين وقرية كيزيلكيشيلي في جناق قلعة.

ووفقًا لصحف محلية، تسبب شخصان في اندلاع حريق بمنزل في منطقة بيلين في هاطاي عندما أشعلوا النار لإزالة قصب الحديقة، ولكن النيران انتشرت وخرجت عن السيطرة وانتقلت إلى منطقة الغابات.

ووفقًا للتقديرات الأولية، احترقت حوالي 7 منازل وتضررت 4 سيارات جراء الحريق الذي هدد المناطق السكنية.

وزار وزير الداخلية علي يرليكايا ووزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي، المنطقة ليلًا وتابعا العمل في مكان الحادث.

وفي جناق قلعة، لا تزال فرق الإنقاذ تعمل على مكافحة حرائق الغابات التي بدأت في نقطتين مختلفتين في قرية كيزيلكيشيلي وامتدت إلى قريتين.

وزار نائب وزير الداخلية منير كارالوغلو ونائب وزير الزراعة والغابات فيسيل ترياكي، المنطقة ورصدا المعلومات المتعلقة بالحريق.

وفي منطقة جولنار في مرسين، اندلع حريق مساء أمس بسبب الرياح.

وتدخلت المروحيات حتى ساعات الفجر الأولى برؤية ليلية، ومع بزوغ النهار شاركت طائرات ومروحيات أخرى في جهود إطفاء الحريق جوًّا.