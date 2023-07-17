مصرع 8 على الأقل بانهيار مبنى في القاهرة

قُتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، بانهيار مبنى مكون من 5 طوابق في العاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن المبنى أُقيم في منطقة مكتظة بالمباني العشوائية في حدائق القبة بشمال وسط القاهرة.

وبينما يبحث عمال الإنقاذ عن ناجين تحت الأنقاض، تمكنت سيارات الإسعاف من نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث وانتقلت الأجهزة المعنية إلى المكان لكشف ملابسات الواقعة.

وأكدت المعاينة الأولية لانهيار العقار أن أحد السكان في الطابق الأرضي قام بصيانة وإزالة حوائط داخل المبنى؛ مما أدى إلى سقوطه. وقد تم القبض عليه.

وأضافت المعاينة الأولية أن العقار يقع داخل حارة قديمة، وأن المنزل صدر له قرار بإعادة الترميم بعد تآكل الجدران، منذ سنوات عديدة، وإزالته في حالة عدم الامتثال للقرار.

واستعان رجال الحماية المدنية والإنقاذ البري بمعدات تابعة لمحافظة القاهرة للمساهمة في عمليات رفع ركام العقار المنهار.

ويشيع انهيار المباني في مصر بسبب عدم تطبيق معايير سلامة كافية عند البناء في الكثير من المناطق.