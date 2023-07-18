خريجو الطب بجامعة القدس يؤدون القَسم في ساحات المسجد الأقصى (فيديو)

أدى خريجو كلية الطب من جامعة القدس قَسَم مهنة الطب، الأحد، داخل ساحات المسجد الأقصى، وهم يرتدون معاطفهم البيضاء وسماعاتهم الطبية ويرفعون أيديهم اليمنى.

وتداولت منصات التواصل مقاطع مصورة، من تجمّع عشرات الطلبة أمام مدرج قبة الصخرة، وأداء يمين القَسَم للمهنة.

طلاب الطب البشري في جامعة القدس يؤدون القسم الطبي في ساحات المسجد #الأقصى. pic.twitter.com/t3xIeTxxZv — Go (@YouthGoDigital) July 17, 2023

ويبدأ القسم بقول الطبيب “أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كل الظروف والأحوال”.

طلاب كلية الطب في جامعة القدس أبو ديس يؤدون القسم في باحات المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/OUIdyKJ27g — الساهرة (@alsahera_ar) July 17, 2023

وتعد هذه الفعالية تقليدًا سنويًّا لخريجي كلية الطب بجامعة القدس ببلدة أبوديس شرق القدس المحتلة، حيث بادرت أول دفعة طبية عام 2000 بأداء القسم الطبي داخل الأقصى، ولم يقطع خريجو الكلية هذه العادة من بعدهم.

ويعتبر القَسَم الطبي من أكثر المحطات أهمية في مسيرة الطبيب، حيث يقسمه قبل مزاولة المهنة متعهدًا أمام الله بجملة من الالتزامات الأخلاقية التي تربط علاقته بمرضاه وزملائه.