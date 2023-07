“كأنه فرن مفتوح”.. زوار “وادي الموت” بأمريكا يلتقطون صورا مع مقياس حرارة سجّل 56 درجة (فيديو)

التقط العديد من الزوار والسياح صورًا تذكارية، أمس الاثنين، من أمام مقياس الحرارة الأعلى في أمريكا الشمالية، والذي سجل بين 55-56 درجة مئوية.

ويعتبر “وادي الموت” في كاليفورنيا الأمريكية، والذي التقط فيه الزوار الصور التذكارية، من أكثر الأماكن حرارة وأكثرها جفافًا في أمريكا الشمالية.

ويقع الوادي في صحراء موهافي غرب مدينة لاس فيغاس، وفي كل عام يُحذَّر السائحون ويُنصحون بشرب ما لا يقل عن 4 لترات من الماء يوميًا، ومراقبة أنفسهم والآخرين من الشعور بالدوار وأعراض أخرى.

وشبّه أحد الزوار المكان بأنه “مثل الفرن”، نظرًا لدرجة الحرارة المرتفعة للغاية، خاصة في قارة يغلب عليها الجو المعتدل بفصل الصيف، وقال آخر “درجة الحرارة هنا تشبه الوقوف أمام فرن مفتوح”.

وقالت مسؤولة عن تنظيم الزوار في الوادي جيوفانا بونس “وادي الموت يزداد سخونة مع كل صيف، نحن دائمًا نحطم الأرقام القياسية في درجات الحرارة، وسيظل الجو أكثر سخونة هنا”، لافتة إلى أنه عادة ما يكون شهر يوليو/ تموز أكثر فصول الصيف سخونة في وادي الموت.

وضربت موجات حر شديدة الكثير من مناطق العالم خلال هذا الصيف، من شرق الكرة الأرضية لغربها، وكان من المتوقع أن تسجل درجات حرارة قياسية في نهاية الأسبوع المنصرم، ما يدل على تفاقم الأوضاع بسبب الاحتباس الحراري.

Taken in Death Valley yesterday.. 3 degrees off from the world’s record hottest temperature ever recorded. Wow. pic.twitter.com/6awYlYXR9a

وفي الولايات المتحدة على وجه الخصوص، شهد الصيف حتى الآن سلسلة كوارث، إذ أدى دخان الحرائق في كندا -حيث لا يزال 500 حريق خارج السيطرة- إلى تلوث قوي للهواء في كل شمال شرق الولايات المتحدة في الشهر الماضي.

وكان عالم المناخ دانيال سوين من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، قد توقع أن تشهد صحراء “وادي الموت”، درجات حرارة تعادل أو يمكن أن تتجاوز أعلى درجة حرارة للجو تم قياسها بشكل موثوق للأرض على الإطلاق.

New post on upcoming prolonged heatwave across Southwest. In CA, San Joaquin Valley and SE deserts stand best chance at breaking records (perhaps even July monthly ones!). And possibly more anomalous heat to come later in Jul… #CAwx #CAfire https://t.co/3MWtud2Dy1

— Daniel Swain (@Weather_West) July 11, 2023