كيف كانت الهجرة النبوية درسا في التخطيط الجيد والأخذ بالأسباب؟ (فيديو)

لخّص د. عبد السلام أبو سمحة، أستاذ الحديث المشارك في كلية الشريعة في جامعة قطر، دروسًا من هجرة النبي ﷺ من مكة إلى يثرب التي سُميت بعد ذلك بالمدينة المنورة، بسبب ما كانوا يلاقونه من إيذاء كفار قريش.

ويحتفل المسلمون غدًا الأربعاء بذكرى الهجرة النبوية، والتي أراد الله من خلالها تلقين عباده أن التخطيط الجيد والأخذ بالأسباب والتوكل عليه وحسن توظيف الطاقات البشرية والتضحية في سبيل الله نصرة لدينه.

وأفاد أبو سمحة لبرنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، بأن رسول الله ﷺ ترك الهجرة النبوية للعمل والتخطيط البشري حتى يُعلم الأمة من بعده أن “نبيكم المؤيد بالوحي كان يستخدم الوسائل البشرية التي عليكم أن تستخدموها”.

ورأى أستاذ الحديث أن في الهجرة أكبر درس على ذلك، فقد كان بإمكان الوحي في لحظة أن ينقل رسول الله من مكة إلى المدينة، لكن الله شاء أن يعلمنا قدوة مع النبي ﷺ.

وقال أبو سمحة إن نقل الرسول ﷺ بالوحي كان سيكون مدعاة لكسل المسلمين، فيما كان الحدث درسًا عن تخطيط النبي ﷺ مع السرية وإعداد الموارد البشرية والمادية أيضًا.

وتابع “فقد بدأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه التجهيز قبل 4 أشهر من يوم الهجرة، فيما أعد الرسول من الموارد البشرية ما تسهل طريقه، من أبنائه والدليل والراعي، كما أعد ﷺ طريقة الخروج وكيف يخلّف من خلفه من يموّه على كفار قريش أنه موجود بينهم”.

ووقف أستاذ الحديث عند كيف غيّر النبي ﷺ الطريق ووصل إلى غار ثور، وهناك تدخّلت العناية الإلهية بعد أن بذل رسول الله كل ما بوسعه.

وتابع أن العناية الإلهية بدت جليّة أيضًا عندما لحق سراقة بن مالك بموكب الرسول ﷺ، فكانت أقدام خيله تغوص في الرمل كلما رأى الموكب، وهنا علم أنه ممنوع.

وقال إن العناية الإلهية لا تتدخل مع النبي ﷺ وحده، بل مع الجميع، وإنه يكفي أن يبدل المسلم من الأسباب والتخطيط والطاقة ما يُفرغ فيه وسعه.

لم يهاجر النبي من مكة إلى المدينة في شهر محرم.. فمتى هاجر؟#أيام_الله pic.twitter.com/rK9TLinBPu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 15, 2023

وعلى عكس المعلومة الشائعة، فإن النبي لم يهاجر في شهر محرم من السنة الـ13 للبعثة، بل هاجر في الشهر التالي.

وأشار الأستاذ في جامعة قطر إلى أن المسلمين يحتفلون بالسنة الهجرية في شهر محرم وليس في موعد الهجرة (أي 27 صفر)، لأن محرّم بداية سنة جديدة “وهي بداية عهد جديد مع الله، والناس تحاول تجديد العهد مع الإيجابيات والابتعاد عن السلبيات”.

لماذا لم يستقر النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد الفتح؟#أيام_الله pic.twitter.com/zAloHbh7I7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 16, 2023

وقال إن الهجرة ترتبط بالوطن والدين والإيمان والعقيدة، مشيرًا إلى أن “النبي بعد 8 سنوات من الهجرة عاد فاتحًا، لكنه لم يستقر في مكة وعاد مع الأنصار إلى المدينة ليكمل معيشته هناك ويتوفاه الله هناك ويدفن فيها”.

وتم اتخاذ الهجرة النبوية بداية للتقويم الهجري، بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب، بعد استشارته بقية الصحابة في زمن خلافته.

واستمرت هجرة من يدخل في الإسلام إلى المدينة المنورة، حيث كانت الهجرة إلى المدينة واجبة على المسلمين، ونزلت الكثير من الآيات تحث المسلمين على الهجرة، حتى فتح مكة عام 8 هجريًا.

ويمثل الاحتفال بذكرى هجرة النبي، مناسبة وقيمة دينية واجتماعية ترتبط بعادات الكثير من المسلمين وتقاليدهم، مثلها مثل مولده ومولد آل بيته وأصحابه.