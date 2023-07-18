“ليست قمامتي لكنه وطني”.. لاجئ سوري يثير إعجاب المصريين بمبادرة فردية (فيديو)

أطلق لاجئ سوري (19 عامًا) في مصر مبادرة فردية لرفع الوعي بالحفاظ على المرافق العمومية، واختار فهد الكتبي أحد الأنفاق الممتلئة بالقمامة لتنظيفها.

ووثّق فهد المبادرة عبر مقطع فيديو صوره بكاميرا هاتفه ونشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار المقطع إعجاب الناشطين بمبادرته.

وظهر فهد في بداية المقطع وهو يقول “لمن يسأل أين أنا؟ أنا هنا”، وأظهر من خلفه النفق، ووعد متابعيه بأن ينشر في المساء فيديو يظهر تفاصيل القصة.

ونشر اللاجئ فيديو أظهره في نفق مشاة بمنطقة العبور لا يستخدمه المارة بسبب امتلائه بالقمامة، ونظّفه بمفرده، وعلّق عليه لافتات تحث على الحفاظ على المكان نظيفًا.

وكتب فهد عبر صفحته على فيسبوك “لقد قمت بما أستطيع لتشجيع الناس على استخدامه وتوعيتهم بضرورة الحفاظ على نظافة المرافق العامة، وخاصة الأنفاق وكباري المشاة”.

وقال إن “الغاية من هذه الأنفاق هي حماية المشاة خلال التنقل في الشوارع الرئيسية والطرق السريعة، خصوصًا بالنسبة للأطفال وكبار السن”، وكتب عبارة “ليست قمامتي، لكنه وطني”.

احتفى الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالمبادرة، ورفض بعضهم وصف فهد بأنه “لاجئ”.