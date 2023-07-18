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نجا بأعجوبة.. محاولة اغتيال تفشل في كولومبيا بعد تعطل المسدس مرتين (فيديو)

لاذ المهاجم بالفرار بعد محاولتين فاشلتين لاغتيال رجل في كولومبيا.
18/7/2023-|آخر تحديث: 18/7/202301:29 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

نجا رجل بأعجوبة بعد محاولة اغتياله بإطلاق النار عليه من مسدس من مسافة صفر في كولومبيا الثلاثاء الماضي.

وكان الضحية يتحدث في الهاتف المحمول أمام محل تجاري في مدينة أورابا بمقاطعة أنتيوكيا في كولومبيا، عندما صوب رجل مقنَّع مسدسًا باتجاه رأسه.

المهاجم، الذي حاول إطلاق النار على الضحية مرتين، انتهى المطاف به إلى الفرار من مكان الحادث، بينما لم يدرك الضحية أن محاولة اغتيال كانت تستهدفه.

وتنبهت إحدى الحاضرات لمحاولة القتل، وهربت على الفور إلى المحل التجاري الذي يقابلها.

وتم تداول الفيديو بشكل واسع في كولومبيا.

يُذكر أن مقاطعة أنتيوكيا تتنافس فيها الجماعات المسلحة على السيطرة على تهريب المخدرات.

المصدر : مواقع التواصل