نجا بأعجوبة.. محاولة اغتيال تفشل في كولومبيا بعد تعطل المسدس مرتين (فيديو)

نجا رجل بأعجوبة بعد محاولة اغتياله بإطلاق النار عليه من مسدس من مسافة صفر في كولومبيا الثلاثاء الماضي.

وكان الضحية يتحدث في الهاتف المحمول أمام محل تجاري في مدينة أورابا بمقاطعة أنتيوكيا في كولومبيا، عندما صوب رجل مقنَّع مسدسًا باتجاه رأسه.

المهاجم، الذي حاول إطلاق النار على الضحية مرتين، انتهى المطاف به إلى الفرار من مكان الحادث، بينما لم يدرك الضحية أن محاولة اغتيال كانت تستهدفه.

المسدس لم يعمل مرتين.. نجاة رجل بأعجوبة بعد محاولة اغتياله من مسافة صفر pic.twitter.com/8ietXO0oQw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 17, 2023

وتنبهت إحدى الحاضرات لمحاولة القتل، وهربت على الفور إلى المحل التجاري الذي يقابلها.

وتم تداول الفيديو بشكل واسع في كولومبيا.

يُذكر أن مقاطعة أنتيوكيا تتنافس فيها الجماعات المسلحة على السيطرة على تهريب المخدرات.