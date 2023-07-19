مصرع شرطي تركي صدمته دراجة نارية مسرعة لم يمتثل قائدها لأمر التوقف (شاهد)

ألقت الشرطة التركية القبض على مشتبه فيه بقتل ضابط، بعدم اتباعه تحذير “التوقف” عند نقطة تفتيش بمنطقة كاتهانة الحيوية في إسطنبول.

وأظهر فيديو لحظة إصابة ضابط الشرطة “ألب إيفي بكيت” بجروح خطيرة بعدما صدمته بشدة دراجة نارية مسرعة لم يمتثل قائدها لأمر التوقف.

وارتطم جسم الضابط بالرصيف، ودفعته شدة الارتطام أمتارًا في الشارع، حسب الفيديو، وتوفي متأثرًا بإصابته البالغة داخل المستشفى الذي نُقل إليه في منطقة كاجيثان.

A motorcyclist, refusing to stop at a control point, ran down and killed a police officer in Turkey. Noncompliance with the police should have grave consequences for the perpetrator. #BlueLivesMatter pic.twitter.com/fAlQjHy0bE — Lambrusco (@lambruscov) July 16, 2023

واحتجزت الشرطة المشتبه فيه، ويدعى عثمان بويراز (21 عامًا)، ونقلته إلى محكمة إسطنبول، ووجهت إليه تهمة “قتل شخص أثناء تأدية واجبه العام”.

وتبيَّن بعد اعتقال بويراز أنه كان يقود الدراجة النارية دون ترخيص.

ونُقل جثمان الضابط إلى مسقط رأسه في أنقرة، ليُدفن بعد مراسم جنازة أقيمت له أمام إدارة شرطة إسطنبول، الأحد.