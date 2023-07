مصرع شرطي تركي صدمته دراجة نارية مسرعة لم يمتثل قائدها لأمر التوقف (شاهد)

ألقت الشرطة التركية القبض على مشتبه فيه بقتل ضابط، بعدم اتباعه تحذير “التوقف” عند نقطة تفتيش بمنطقة كاتهانة الحيوية في إسطنبول.

وأظهر فيديو لحظة إصابة ضابط الشرطة “ألب إيفي بكيت” بجروح خطيرة بعدما صدمته بشدة دراجة نارية مسرعة لم يمتثل قائدها لأمر التوقف.

وارتطم جسم الضابط بالرصيف، ودفعته شدة الارتطام أمتارًا في الشارع، حسب الفيديو، وتوفي متأثرًا بإصابته البالغة داخل المستشفى الذي نُقل إليه في منطقة كاجيثان.

A motorcyclist, refusing to stop at a control point, ran down and killed a police officer in Turkey.

Noncompliance with the police should have grave consequences for the perpetrator. #BlueLivesMatter pic.twitter.com/fAlQjHy0bE

