ببطن ممتلئ وحركات انسيابية وذيل مُشع.. لقطات نادرة لـ”ثعبان البجع” في عمق المحيط (شاهد)

في واحدة من أحدث المحاولات لسبر أغوار المحيطات من حولنا، عثر المستكشفون على مشهد غير معتاد في عمق المحيط الهادئ، لسمكة “ثعبان البجع” النادرة، حيث كانت وجبتها الأخيرة لا تزال واضحة في معدتها.

وتم رصد ثعبان البجع البحري من قبل الباحثين أثناء رحلة استكشافية قبالة الساحل الغربي لكوستاريكا، على عمق يبلغ 6900 قدم (2100 متر) تحت سطح البحر.

وتمت مشاركة مقطع فيديو قصير للثعبان الذي ظهر وهو يتلوى بانسيابية أثناء سباحته نحو الكاميرا قبل أن يختفي هاربًا نحو الأعماق.

While surfacing from last #OctoOdyssey dive, ROV SuBastian came across what we believe to be a gulper eel that had VERY recently eaten. AKA "Pelican eel" for its ability to expand throat & stomach into a massive balloon-like scoop to swallow up squid or swarm of shrimp. Thoughts? pic.twitter.com/KdWoGNRZVE

— Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) June 21, 2023