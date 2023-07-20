“لم أستوعب أن تعاني طيلة حياتها”.. شاب فلسطيني يصف مشاعره للجزيرة مباشر بعدما تبرع بكليته لزوجته (فيديو)

تبرع الشاب الفلسطيني عنان سعدات بإحدى كليتيه لزوجته التي تعاني من فشل كلوي، في موقف أثار إعجاب العديدين داخل فلسطين وخارجها.

وقال الشاب الذي يعمل طبيب أسنان، ويسكن في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، للجزيرة مباشر، إن “قراره بالذهاب لإجراء العملية كان أسهل عليه من أن يعزمه أحدهم على كوب من القهوة”.

وأضاف سعدات أن زوجته كانت رافضة في البداية، قائلًا “لأول مرة أعلن هذا الكلام، زوجتي كانت رافضة إجرائي لهذه العملية، لدرجة أنها رفضت الذهاب للمستشفى، هددتها وقلت لها أنه لو تطلب مني الأمر تخديرك وأنت نائمة وآخذك للمستشفى سأفعل ذلك”.

وروى كيف أصيبت زوجته بالفشل الكلوي “أثناء قيامنا إجراء عملية أطفال أنابيب، حدث إهمال طبي وأصيبت زوجتي بتسمم دموي حاد، أدى لفشل في كل أعضاء الجسم، وظلت بالعناية المركزة لفترة إلى أن شفيت من غالبية الأمراض إلا الفشل الكلوي، وأصبح من المقرر أن تغسل كليتها 3 مرات أسبوعيًا”.

وتابع “أصبح الحل إما أن تظل زوجتي مواظبة على غسيل الكلى طيلة حياتها، أو أن تزرع كلى، لم أستوعب أن تظل زوجتي التي لا زالت في مقتبل عمرها تعاني طيلة حياتها، لذلك اتخذت قرار أن أتبرع لزوجتي بإحدى كليتي”.

من جهتها، عبّرت زوجته ريما أبو عيدة عن مدى امتنانها لزوجها وشعورها بالخوف عليه، وقالت “بعد العملية وجدته مرهقًا قليلًا، وشعرت بالضيق، لكن مع مرور الأيام تحسنت صحته”.

وبعثت ريما رسالة للمتزوجين، وقالت “لدى الناس فكرة أن الزوجة مجرد أن تمرض يهملها زوجها، بينما يجب أن يكون الزوج هو السند الذي يقف بجانب زوجته حتى تتحسن صحتها ويعودا سويًا”.

واحتفى أهالي بلدة بيت حانون بسعدات، أول أمس الثلاثاء، وقاموا باحتفال كبير وزّعوا فيه الحلوى تقديرًا لموقفه وشهامته ووقوفه بجانب زوجته، في خطوة قد يتردد الكثير في تنفيذها.

وأشاد ناشطون ومدونون بما قام به الزوج، وعبّروا عن مدى إعجابهم بقراره، مؤكدين أن الشاب نموذج فلسطيني يُقتدى به، كما وصفه آخرون بـ”الزوج الوفي”.

ورأى آخرون أن قصة الزوجين تؤكد وجود الخير في الحياة، رغم كل قصص المشكلات الزوجية والتفكك الأسري التي غزت منصات التواصل الاجتماعي.

الدكتور الي تبرع لزوجته بكليته نموذج فلسطيني رائع يُقتدى به،وخبر مُفرح في ظل كل هذا الحُزن.

فعلًا إنّه في حياتنا ناس هما الأساس❤️ — فيروز🇵🇸 (@ififihnan) July 17, 2023