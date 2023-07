“هل تهدد السلم الدولي؟”.. الذكاء الاصطناعي يرد على سؤال للجزيرة مباشر عن مخاطره (فيديو)

هل حقًا يمثل الذكاء الاصطناعي تهديدًا للسلم والأمن الدوليين كما حذّر الأمين العام للأمم المتحدة؟ سؤال طرحته الجزيرة مباشر على برنامج الذكاء الاصطناعي غوغل “بارد”، وتم أخذ الإجابة المكتوبة واستخدام برنامج ذكاء اصطناعي آخر حوّلها إلى صوت ونص مكتوب، فكانت إجابته أنه ليس خيرًا أو شرًا محضًا، ولكن الأمر يتوقف على كيفية تطويره واستخدامه.

وكانت الإجابة نصًا كالتالي “الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على أن يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين بعدة طرق”، وضرب مثلًا بإمكانية استخدامه في تطوير أنظمة أسلحة مستقلة تستطيع أن تقتل دون تدخل بشري.

وأضاف “يمكن أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير هجمات إلكترونية أكثر تطورًا تستطيع أن تعطل البنية التحتية أو تسرق البيانات الحساسة”، وتابع “ويمكن أيضًا استخدامه لنشر المعلومات المضللة والدعاية والتلاعب بالرأي العام”.

لكنه أكد في المقابل أنه يجب ملاحظة أن الذكاء الاصطناعي لديه أيضًا القدرة على أن يكون “قوة من أجل الخير في العالم”.

وضرب على ذلك أمثلة عدة، منها “يمكن استخدامه في تطوير علاجات طبية جديدة أو لتحسين الاستدامة البيئية أو لإنشاء أنظمة نقل أكثر كفاءة”.

واختتم إجابته “في النهاية سيعتمد ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين على كيفية تطويره واستخدامه”.

Today I urged the Security Council to approach Artificial Intelligence with a sense of urgency, a global lens, and a learner’s mindset.

We must work together towards common measures for the transparency, accountability, and oversight of AI systems. pic.twitter.com/nll4jpGQaM

— António Guterres (@antonioguterres) July 18, 2023