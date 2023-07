العشرات محاصرون تحت الطمي والطين.. ارتفاع عدد قتلى انهيار أرضي في الهند إلى 26 (فيديو)

ارتفع عدد قتلى انهيار أرضي في ولاية مهاراشترا غربي الهند إلى 26، اليوم السبت، وسط مخاوف من أن العشرات ما زالوا محاصرين تحت طبقات من الطمي والطين بعد يومين من الحادث، بحسب مسؤول بإدارة الإغاثة من الكوارث الهندية.

ومساء الخميس، وقع الانهيار الأرضي في قرية إيرشالوادي الجبلية النائية التي تبعد حوالي 60 كيلومترًا من مومباي مما تسبب في تسوية كثير من المنازل بالأرض.

وتشير التقديرات إلى أن القرية يقطنها 225 شخصا على الأقل وتمكن أكثر من 80 شخصا من النجاة بأنفسهم.

In one of the biggest natural disasters in #Maharashtra, at least 21 people were killed and over 100 were feared trapped after a landslide hit Raigad district on July 20. The NDRF and SDRF teams, as well as hundreds of NGOs, are on the ground. pic.twitter.com/dDvL9mBtIN

