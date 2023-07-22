العشرات محاصرون تحت الطمي والطين.. ارتفاع عدد قتلى انهيار أرضي في الهند إلى 26 (فيديو)

ارتفع عدد قتلى انهيار أرضي في ولاية مهاراشترا غربي الهند إلى 26، اليوم السبت، وسط مخاوف من أن العشرات ما زالوا محاصرين تحت طبقات من الطمي والطين بعد يومين من الحادث، بحسب مسؤول بإدارة الإغاثة من الكوارث الهندية.

ومساء الخميس، وقع الانهيار الأرضي في قرية إيرشالوادي الجبلية النائية التي تبعد حوالي 60 كيلومترًا من مومباي مما تسبب في تسوية كثير من المنازل بالأرض.

وتشير التقديرات إلى أن القرية يقطنها 225 شخصا على الأقل وتمكن أكثر من 80 شخصا من النجاة بأنفسهم.

In one of the biggest natural disasters in #Maharashtra, at least 21 people were killed and over 100 were feared trapped after a landslide hit Raigad district on July 20. The NDRF and SDRF teams, as well as hundreds of NGOs, are on the ground. pic.twitter.com/dDvL9mBtIN — The New Indian Express (@NewIndianXpress) July 21, 2023

وذكرت صحيفة “ذا تايمز أوف إنديا” أن حوالي 80 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين.

واستأنفت فرق قوة الرد السريع لمواجهة الكوارث الوطنية وغيرها من الهيئات الحكومية عمليات البحث والإنقاذ في موقع الانهيار الأرضي، الذي يقع في منطقة جبلية، صباحا. وهذا ثالث يوم على التوالي من عملية البحث.

وقال إس.بي. سينغ المسؤول بالهيئة الوطنية الهندية لمواجهة الكوارث “نستخدم معداتنا التقنية وأساليب الإنقاذ”.

وأضاف “لا يسعنا حتى الآن تحديد عدد الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين”، مشيرًا إلى انتشال 4 جثث أخرى من تحت الطين، اليوم السبت.

وأظهرت الصور التي عرضتها قنوات الأخبار فرق الإنقاذ وهم يرتدون معاطف مطر برتقالية ويحملون أدوات الحفر بينما يصعدون الجبل المؤدي إلى موقع الانهيار الأرضي.

ولفت سينغ إلى أن عمليات الإنقاذ تتعطل بسبب هطول الأمطار المتواصل وضعف الرؤية والتضاريس الجبلية.

وذكر أن حوالي 16 أو 17 منزلًا تضرر من الانهيار الأرضي ونقلت الكثير من الأسر إلى أماكن أخرى.

يشار إلى أن وقوع الفيضانات والانهيارات الأرضية بسبب الأمطار الغزيرة أمر اعتيادي خلال موسم الأمطار الموسمية في جنوب آسيا، والذي يمتد من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول.