حالات إغماء إثر ارتفاع درجات الحرارة داخل طائرة بمطار لاس فيغاس والسلطات تفتح تحقيقا (فيديو)

واجه العديد من الركاب على متن طائرة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز، متجهة من لاس فيغاس إلى أتلانتا، وقتا عصيبًا بعد تعرض عدد كبير لإغماءات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، التي وصلت إلى نحو 46 درجة داخل الطائرة، وأكدت وزارة النقل الأمريكية الجمعة فتح تحقيق بالأمر.

وكان من المفترض أن تقلع الطائرة نحو أتلانتا، الاثنين، لكن ارتفاع درجات الحرارة داخل الطائرة تسبب في تأخير انطلاق الرحلة، حيث تدخل المسعفون لنقل الأشخاص المصابين من الطائرة.

ووثقت الصحفية كريستا جرافين التي كانت على متن الطائرة ما حدث عبر حسابها على تويتر، معبرة عن استيائها من شركة الطيران.

Finally decided to take everyone off because too many people were sick and they want to try and cool down the plane. Praying they let us back on or we will be stuck here. pic.twitter.com/ds21XE3CXM

— Krista Garvin (@Kristaanngarvin) July 18, 2023