حالات إغماء إثر ارتفاع درجات الحرارة داخل طائرة بمطار لاس فيغاس والسلطات تفتح تحقيقا (فيديو)

واجه العديد من الركاب على متن طائرة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز، متجهة من لاس فيغاس إلى أتلانتا، وقتا عصيبًا بعد تعرض عدد كبير لإغماءات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، التي وصلت إلى نحو 46 درجة داخل الطائرة، وأكدت وزارة النقل الأمريكية الجمعة فتح تحقيق بالأمر.

وكان من المفترض أن تقلع الطائرة نحو أتلانتا، الاثنين، لكن ارتفاع درجات الحرارة داخل الطائرة تسبب في تأخير انطلاق الرحلة، حيث تدخل المسعفون لنقل الأشخاص المصابين من الطائرة.

ووثقت الصحفية كريستا جرافين التي كانت على متن الطائرة ما حدث عبر حسابها على تويتر، معبرة عن استيائها من شركة الطيران.

Finally decided to take everyone off because too many people were sick and they want to try and cool down the plane. Praying they let us back on or we will be stuck here. pic.twitter.com/ds21XE3CXM — Krista Garvin (@Kristaanngarvin) July 18, 2023

وأكدت كريستا أنها شاهدت أكثر من شخص يخرجون على نقالة الإسعاف، وسط هلع الأطفال، وتأكيد طاقم الطائرة على الجميع طلب المساعدة الطبية عند الحاجة عبر زر الاتصال المخصص للمقعد.

واستمر ارتفاع درجة الحرارة، حتى طلب طاقم الطائرة إفراغها من الركاب لحين تبريدها استعدادًا لانطلاق الرحلة من جديد، لكن ركابًا أفادوا أنهم أٌبلغوا أن طاقم الطائرة أصيب بالإعياء أيضًا وتقرر تأجيل الرحلة لصباح الثلاثاء، قبل أن تلغى في وقت لاحق.

ووثق عدد آخر من الركاب الظروف الصعبة التي واجهوها خلال تلك الساعات، بعدما نفذت المواد الغذائية للأطفال، ولم توزع الشركة أي مياه أو مواد غذائية خلال تلك الفترة.

من جانبها قدمت شركة دلتا آير لاينز اعتذارها عما حدث، مؤكدة أنها ستبحث عن السبب في ارتفاع درجات الحرارة داخل الطائرة إلى هذا الحد، كما جرى تعويض العملاء عما حدث، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية.

For the last 2.5 hours @Delta has held 200 passengers hostage on a hot plane on the Las Vegas tarmac. Bathrooms are closed. No water service. No update on departure (or deplane) time. This airline is trash. — Anthem Rebel (@AnthemRebel) July 18, 2023

وفي بيان لها الجمعة، أكدت وزارة النقل الأمريكية أنها تحقق في السبب الذي جعل شركة دلتا تترك الركاب لساعات في ظل تلك الحرارة المرتفعة، وفق مواقع محلية.