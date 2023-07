قطعة دجاج تكلف ماكدونالدز 800 ألف دولار تعويضا لطفلة في فلوريدا.. ما القصة؟

منحت هيئة محلفين بإحدى محاكم ولاية فلوريدا الأمريكية تعويضًا ماليًا بقيمة 800 ألف دولار من سلسلة المطاعم الشهيرة “ماكدونالدز”، لصالح طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات بسبب تعرضها لحروق من الدرجة الثانية إثر سقوط قطعة دجاج ساخنة عليها من وجبة الأطفال “هابي ميل” قبل 4 سنوات.

وكانت أوليفيا كارابالو قد تعرضت للحرق عام 2019 إذ كان عمرها آنذاك 4 سنوات أثناء طلب والدتها وجبة طعام من خدمة “درايف ثرو” التي توفرها ماكدونالدز.

Jury awards $800,000 to 8-year-old after McDonald's Chicken McNuggets burn. @eriellereshef has more on the lawsuit. pic.twitter.com/D7wxVWQSoV

وألزمت الهيئة المطعم بتعويض عائلة القاصر بقيمة 800 ألف دولار، نصفها عن الضرر الذي حدث حينها والباقي تعويضا عن المستقبل.

وقالت والدة الفتاة، فيلانا هولمز، للصحف إن هيئة المحلفين أصدرت حكما عادلا، لما عاشته ابنتها من ألم فسرعان ما صرخت بعد استلام الوجبة بعد أن حرقت فخذها مشيرة إلى أن المطعم لم يحذرها مسبقا من درجة حرارة الطعام خاصة أن وجات الأطفال لا تقدم بحرارة مرتفعة.

A Broward County jury has awarded a Florida family $800,000 in a civil lawsuit against McDonald’s and one of its franchisees after a toddler was burned by hot chicken nuggets. pic.twitter.com/nz6tkfGXJU

— Black Millionaires ® (@Blackmillions_) July 20, 2023