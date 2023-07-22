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قطعة دجاج تكلف ماكدونالدز 800 ألف دولار تعويضا لطفلة في فلوريدا.. ما القصة؟

قالت ماكدونالدز إن لحوم الدواجن يجب أن تقدم ساخنة بدرجة كافية لتجنب الإصابة بالسالمونيلا (غيتي)
22/7/2023

منحت هيئة محلفين بإحدى محاكم ولاية فلوريدا الأمريكية تعويضًا ماليًا بقيمة 800 ألف دولار من سلسلة المطاعم الشهيرة “ماكدونالدز”، لصالح طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات بسبب تعرضها لحروق من الدرجة الثانية إثر سقوط قطعة دجاج ساخنة عليها من وجبة الأطفال “هابي ميل” قبل 4 سنوات.

وكانت أوليفيا كارابالو قد تعرضت للحرق عام 2019 إذ كان عمرها آنذاك 4 سنوات أثناء طلب والدتها وجبة طعام من خدمة “درايف ثرو” التي توفرها ماكدونالدز.

وألزمت الهيئة المطعم بتعويض عائلة القاصر بقيمة 800 ألف دولار، نصفها عن الضرر الذي حدث حينها والباقي تعويضا عن المستقبل.

وقالت والدة الفتاة، فيلانا هولمز، للصحف إن هيئة المحلفين أصدرت حكما عادلا، لما عاشته ابنتها من ألم فسرعان ما صرخت بعد استلام الوجبة بعد أن حرقت فخذها مشيرة إلى أن المطعم لم يحذرها مسبقا من درجة حرارة الطعام خاصة أن وجات الأطفال لا تقدم بحرارة مرتفعة.

وكان الرد من محامي دفاع “ماكدونالدز” بأن جرح الطفلة شُفي بعد حوالي 3 أسابيع ولم تتعرض لأذى دائم لذا يجب أن يتم تعويضها بمبلغ لا يزيد عن 156 ألف دولار عن الأضرار السابقة.

وأشار الدفاع في حجته إلى أن قواعد سلامة الأغذية تستلزم أن تقدم لحوم الدواجن ساخنة بدرجة كافية لتجنب الإصابة بالسالمونيلا، لكن الهيئة أيدت أحقية الفتاة في التعويض.

المصدر : وكالات