مشهد مهيب لانهيار فوهة بركان في أيسلندا وتغيّر مسار أنهار الحمم المتدفقة منه.. ماذا يعني ذلك؟ (فيديو)

تسبب ثوران بركان جنوب غربي العاصمة الأيسلندية ريكيافيك في انهيار جزء من فوهته؛ مما أدى إلى تغير مسار تدفق الكتل المنصهرة، وتدفّق أنهار من الحمم البركانية حوله.

ووفقًا لجامعة أيسلندا لعلم البراكين والمخاطر الطبيعية، فقد وقع تغيّر كبير في نشاط فوهة البركان في 18 يوليو/ تموز، وذلك في الساعة 11:30 مساءً بالتوقيت المحلي، حيث امتلأت الفوهة بالحمم حتى الحافة وبدأت النشاطات البركانية قذف حمم الصهارة بعيدًا عن حافة الفوهة.

وبعد مرور 3 ساعات، تكوّنت فتحة صغيرة تسمح للحمم بالتدفق فوق الفوهة. وفي ساعات الصباح الباكر، انهار جزء من حافة الفوهة؛ مما أدى إلى تصاعد نهر من الحمم نحو الشمال والغرب.

وقال العلماء إن درجة حرارة الحمم التي تتدفق من هذه الفوهة تبلغ نحو 2192 درجة فهرنهايت (1200 درجة مئوية)

وقالت إنغيبجورغ يونسدوتير، الأستاذة المساعدة في الجغرافيا بجامعة أيسلندا “إن حافة (الفوهة) امتلأت بالحمم من الداخل بسرعة كبيرة، مما تسبب في الضغط على جدارها فتصدعت وانهارت”.

وأضافت “هذا الأمر اعتيادي ولكنه مثير للتعجّب وللقلق في الوقت ذاته، فقد كان هناك أشخاص قريبون جدًّا من البركان قبل وقت قصير من حدوثه، رغم أن المنطقة غير مأهولة بالسكان”.

