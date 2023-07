مواطنون صينيون ينقذون طفلا حاصرته النيران في شرفة منزله.. ماذا فعلوا؟ (فيديو)

تداول ناشطون عبر منصات التواصل الصينية “مقطعًا مصورًا” وثّق بطولة مجموعة من المواطنين في إنقاذ طفل حوصر في شرفة منزله التي هرب إليها خوفًا من النيران بعد أن طالت المسكن الذي يقطن فيه.

وتعالت صرخات الطفل طالبًا نجدة المارة في أحد شوارع مدينة “تشانجيانغ” الصينية، حتى انتبه له المارة وصعد له أحد الأشخاص، محاولًا إخراجه من الشرفة المحاطة بالسياج الحديدية.

A group of heroes.👍

Just now, Zhanjiang, Guangdong. pic.twitter.com/CcWJovnJNM

— Sharing Travel (@TripInChina) July 19, 2023