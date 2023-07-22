مواطنون صينيون ينقذون طفلا حاصرته النيران في شرفة منزله.. ماذا فعلوا؟ (فيديو)

تداول ناشطون عبر منصات التواصل الصينية “مقطعًا مصورًا” وثّق بطولة مجموعة من المواطنين في إنقاذ طفل حوصر في شرفة منزله التي هرب إليها خوفًا من النيران بعد أن طالت المسكن الذي يقطن فيه.

وتعالت صرخات الطفل طالبًا نجدة المارة في أحد شوارع مدينة “تشانجيانغ” الصينية، حتى انتبه له المارة وصعد له أحد الأشخاص، محاولًا إخراجه من الشرفة المحاطة بالسياج الحديدية.

A group of heroes.👍

Just now, Zhanjiang, Guangdong. pic.twitter.com/CcWJovnJNM — Sharing Travel (@TripInChina) July 19, 2023

وبعد فشله، أمده أحدهم بمقص حتى يتمكن من قطع السياج الحديدي لإنقاذ الطفل المحاصر بالنيران، ما جعل الصحف تصف المنقذ بـ”البطل”.

وبحسب الصحف المحلية، وقع الحادث في 19 يوليو/تموز الجاري، وحكى لي يانغ تفاصيل الواقعة، إذ إنه كان في طريقه لشراء احتياجاته حين سمع صراخ جيران الطفل.

وقال لي يانغ إنه رأى شاحنة صغيرة على مقربة من المبنى المشتعل، حيث طلب من سائقها الوقوف أسفل المبنى، ثم تسلق الشرفات على الفور لإنقاذ الطفل.

وأضاف “أردت استخدام قضيب حديدي لفتح شبكة حماية الشرفة، لكن وجدت صعوبة في ذلك”، موضحًا أن أحد الرجال جاء بمقص للمعادن وقام بما يلزم لينجو الصغير بحياته.