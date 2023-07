عصابة مسلحة تقتحم ملعبا لكرة القدم وتقتل مدربا (فيديو)

أطلق رجال ملثمون النار على مدرب مكسيكي وأردوه قتيلا، خلال إحدى مباريات الهواة في ولاية سونورا في المكسيك.

ووفق صحيفة ماركا الإسبانية، فإن الجريمة وقعت في ملعب ” يونيون سبورتيفا كاغيمي”، بولاية سونورا، حيث وصلت إليه قوات من الشرطة ومكافحة الجريمة التي باشرت على الفور بالتحقيق في الواقعة.

ووصل 4 ملثمين إلى الملعب وأطلقوا النار على المدرب خورخي ألبرتو آن (44 عامًا).

وكانت المباراة توقفت من أجل تقديم العلاج لأحد اللاعبين، وأثناء ذلك سُمع صوت إطلاق نار.

وقال شهود عيان للموقع، إن ألبرتو كان متكئًا على السياج المحيط بالملعب عندما باغته المهاجمون وأصابوه بعدة رصاصات في أماكن قاتلة.

– Hi honey, you're home early, game got cancelled?

– Hi, no… the coach got shot to death.

– Oh, that's too bad… want some dinner?

– Sure.#CiudadObregon #Mexico #Narcostate #morena pic.twitter.com/FOQu5nK80N

— David Wolf (@DavidWolf777) July 21, 2023