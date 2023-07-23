عصابة مسلحة تقتحم ملعبا لكرة القدم وتقتل مدربا (فيديو)

أطلق رجال ملثمون النار على مدرب مكسيكي وأردوه قتيلا، خلال إحدى مباريات الهواة في ولاية سونورا في المكسيك.

ووفق صحيفة ماركا الإسبانية، فإن الجريمة وقعت في ملعب ” يونيون سبورتيفا كاغيمي”، بولاية سونورا، حيث وصلت إليه قوات من الشرطة ومكافحة الجريمة التي باشرت على الفور بالتحقيق في الواقعة.

ووصل 4 ملثمين إلى الملعب وأطلقوا النار على المدرب خورخي ألبرتو آن (44 عامًا).

Un entrenador fue asesinado en pleno partido de futbol en la colonia #Cajeme, al norte de Ciudad Obregón, #Sonora. Pese a los disparos, la mayoría de jugadores siguieron caminando con calma sobre la cancha. Así quedó grabado el momento: pic.twitter.com/NmW8Os8hzA — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) July 21, 2023

وكانت المباراة توقفت من أجل تقديم العلاج لأحد اللاعبين، وأثناء ذلك سُمع صوت إطلاق نار.

وقال شهود عيان للموقع، إن ألبرتو كان متكئًا على السياج المحيط بالملعب عندما باغته المهاجمون وأصابوه بعدة رصاصات في أماكن قاتلة.

ونشر الصحفي ألفريدو ألفاريز تسجيلا مصورا على تويتر قال فيه “أثناء بث مباراة لكرة القدم في سيوداد أوبريغون يقتل شخص في عملية إطلاق نار”.