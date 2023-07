“يستحق 7 جوائز أوسكار”.. إشادة واسعة بفيلم “أوبنهايمر” عن مخترع القنبلة الذرية

تلقى فيلم “أوبنهايمر” للمخرج العالمي كريستوفر نولان إشادة واسعة من الجماهير الذين حضروا الفيلم في صالات العرض، وذلك بالرغم من مرور 4 أيام فقط على عرضه بدور السينما بالمنطقة العربية.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي العربية والأجنبية، منذ عرض الفيلم في 19 يوليو/ تموز الجاري موجة احتفاء كبيرة بالفيلم الذي كان مرتقبًا بشدة للمخرج البريطاني، وبطله الرئيسي كيليان مورفي، إذ أبهر الإخراج الجماهير، بالإضافة لأداء الممثلين والمؤثرات البصرية والموسيقى التصويرية.

ويصنف أوبنهايمر كفيلم سيرة ذاتية مقتبس من كتاب “بروميثيوس الأمريكي” للمؤلفين “مارتين ج. شيروين، وكاي بيرد”، حيث يسرد الكتاب حياة الفيزيائي “روبرت أوبنهايمر” الذي اخترع القنبلة الذرية وطورها.

كما تناول الفيلم الصراعات النفسية التي مر بها أوبنهايمر مخترع القنبلة الأكثر تدميرًا والتي غيرت من ملامح العالم، وناقشها بشكل عميق لم يتطرق له أي عمل فني من قبل، هو دور أداه “مورفي” ببراعة، حسب من شاهدوا الفيلم.

وساهم الفيلم منذ بدء الإعلان عن تصويره، في إعادة تحقيق الكتاب لمبيعات كبيرة وانتشار واسع، وهو ما يدل على ثقة الجمهور في نولان.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، اعتبر البعض أن هذا هو أفضل فيلم أخرجه نولان، بالرغم من إخراجه للعديد من الأفلام الناجحة كفيلم “إنسبشن” وسلسلة “ذا دارك نايت”، وتحفته الفنية “إنترستلر”.

وتداول البعض مشاهد حقيقية للقاءات تلفزيونية يتحدث فيها أوبنهايمر بنفسه عن القنبلة الذرية، ومشهد آخر يحكي فيه المفكر عبدالوهاب المسيري عن لقاء جمعه مع مخترع القنبلة الذرية.

كما تداول نشطاء مشهد التقاء أوبنهايمر بأينشتاين، وسؤال الأخير حول صناعته للقنبلة الذي دار حوار بينهما، والتفاعل المعقد بين السلطة السياسية والأخلاقية والإنسانية.

The best scene and dialogue in the Oppenheimer movie is undoubtedly when Oppenheimer meets Einstein,

Einstein asks "How did you build the bomb so complex?"

Oppenheimer replied "I got a friend in Kadapa, it was easy" pic.twitter.com/j3tJAZlcZT

— chi-traum (@shravstweets) July 23, 2023