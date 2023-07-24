إيلون ماسك يغير شعار تويتر رسميا إلى “إكس”

غيّرت منصة التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الإثنين شعارها إلى علامة إكس (X).

ونشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك المنصّة، عبر حسابه، الشعار الجديد وهو يومض، ولاحظ متابعو تويتر تغيير الشعار عند تحديث التطبيق.

وكان إيلون ماسك قد قال أمس الأحد إنه يتطلع إلى تغيير شعار منصة تويتر للتواصل الاجتماعي. وكتب على المنصة التي يملكها “سنودع قريبًا العلامة التجارية لتويتر، وتدريجيًّا كل الطيور”.

وتحت قيادة ماسك الصاخبة للمنصّة منذ شرائها في أكتوبر/ تشرين الأول غيّرت الشركة اسم أعمالها إلى إكس كورب بما يعكس رؤية الملياردير لتطوير “تطبيق فائق” على غرار تطبيق وي تشات الصيني.

ويصف الموقع الإلكتروني لتويتر الشعار الحالي، وهو طائر باللون الأزرق، بأنه “أكثر أصولنا تميزًا” ويضيف “ولهذا السبب نحميه بشدة”.

وجرى تغيير شعار الطائر مؤقّتًا في إبريل/ نيسان بصورة كلب شيبا إينو الموجودة على عملة الدوغ كوين المشفرة، الأمر الذي ساعد على زيادة القيمة السوقية للعملة بـ4 مليارات دولار.

ويوم الثلاثاء، رُفعت دعوى قضائية على تويتر تزعم أن الشركة مدينة بما لا يقل عن 500 مليون دولار من تعويضات نهاية الخدمة لموظفين سابقين، مما يمثل أحدث حلقة في سلسلة المشكلات التي تواجه تويتر.

وقد قامت الشركة منذ استحواذ ماسك عليها بإنهاء خدمة أكثر من نصف قوتها العاملة لخفض التكاليف.