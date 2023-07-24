عائلة سعودية تفاجئ عاملة منزلها بلقاء مع شقيقتها بعد 8 سنوات من الفراق (فيديو)

حصد مقطع فيديو مؤثر للقاء عاملة منزلية في السعودية بشقيقتها بعد فرق دام سنوات، ملايين المشاهدات عبر منصات التوصل الاجتماعي.

فقد فاجأت عائلة سعودية عاملة المنزل الإفريقية، بموقف إنساني نبيل، حيث رتبت لها لقاءً مع شقيقتها التي لم ترها منذ نحو 8 سنوات.

ووثقت مقاطع فيديو، اللحظة المؤثرة حين التقت العاملة بشقيقتها، فاحتضنت كل منهما الأخرى، وانهمرت دموعهما فرحًا باللقاء.

عائله تفاجأ عاملتهم بلقاء مع أختها بعد غياب 8 سنوات🥺💔pic.twitter.com/oIX9o8WitI — HereandHere (@HereandHere) July 17, 2023

وقالت إحدى الشقيقتين، إنهما من غانا، وإن سبب هذا الانقطاع هو اختلاف مواعيد إجازاتهما، فحين تسافر واحدة منهما إلى بلدها تكون الأخرى على رأس عملها في إحدى الدول الخليجية، وعلى مدار 8 سنوات لم تستطيعا اتفاق مواعيد إجازتهما معًا كي تلتقيا.

وحظيت المشاهد المصوّرة للقاء المؤثر التي نشرها حساب “جاد” على تيك توك، بأكثر من 5 ملايين مشاهدة، وسط احتفاء وتفاعل واسع من المدوّنين.