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أكثرهم من الأطفال.. الصحة العالمية: 2.5 مليون وفاة غرقا في السنوات العشر الماضية

أكثر من 2.5 مليون شخص لقوا مصرعهم غرقا في السنوات العشر الماضية (غيتي - أرشيفية)
25/7/2023

قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 2.5 مليون شخص لقوا مصرعهم غرقا في السنوات العشر الماضية.

وأعربت المنظمة عن قلقها، اليوم الثلاثاء، إزاء تسجيل ما لا يقل عن 236 ألف حالة غرق سنويا، واصفة هذه الحالات بالوفيات التي كان يمكن الحيلولة دون وقوعها.

يشار إلى أن يوم 25 يوليو/تموز يعد اليوم العالمي للوقاية من الغرق.

وبحسب المنظمة، فإن 90% من حالات الوفاة بالغرق تقع في الدول الأكثر فقرا، وذكر التقرير أن معدلات الغرق أكثر شيوعًا تحدث بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1- 9 سنوات.

وأضافت المنظمة أن أكثر إجراءات الوقاية فعالية تتضمن دروس السباحة في المدارس الابتدائية ووضع الأطفال الأصغر سنا في مراكز الرعاية النهارية.

وأكدت على أن الاستثمارات العالمية في رعاية الأطفال وتوفير التدريب على السباحة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، في مراحل ما قبل المدرسة وفي سن المدرسة، يمكن أن تنقذ حياة أكثر من 774 ألف طفل من الوفاة بحلول عام 2050.

كما سوف يتم تجنب 178 ألف حالة ينجو فيها الأطفال من الغرق ولكنهم يعانون من ضرر شديد، بحسب التقرير.

واعتبرت المنظمة أن من شأن ذلك توفير خسائر اقتصادية تقدر بنحو 262 مليون يورو (400 مليون دور) يمكن لهؤلاء الأطفال المساهمة بها إذا نجوا وظلوا أصحاء، ولم يتم تكبد تكاليف الرعاية من الإعاقة مدى الحياة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات