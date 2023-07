أكثرهم من الأطفال.. الصحة العالمية: 2.5 مليون وفاة غرقا في السنوات العشر الماضية

قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 2.5 مليون شخص لقوا مصرعهم غرقا في السنوات العشر الماضية.

وأعربت المنظمة عن قلقها، اليوم الثلاثاء، إزاء تسجيل ما لا يقل عن 236 ألف حالة غرق سنويا، واصفة هذه الحالات بالوفيات التي كان يمكن الحيلولة دون وقوعها.

يشار إلى أن يوم 25 يوليو/تموز يعد اليوم العالمي للوقاية من الغرق.

It's #WorldDrowningPreventionDay Every year, drowning claims at least 236,000 lives. It's one of the leading causes of death 🌐 for children & people aged 1-24 years. We can all take action to end drowning 🏊‍ https://t.co/7CSUGYBk49 pic.twitter.com/r64dbsLnHn

وبحسب المنظمة، فإن 90% من حالات الوفاة بالغرق تقع في الدول الأكثر فقرا، وذكر التقرير أن معدلات الغرق أكثر شيوعًا تحدث بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1- 9 سنوات.

وأضافت المنظمة أن أكثر إجراءات الوقاية فعالية تتضمن دروس السباحة في المدارس الابتدائية ووضع الأطفال الأصغر سنا في مراكز الرعاية النهارية.

وأكدت على أن الاستثمارات العالمية في رعاية الأطفال وتوفير التدريب على السباحة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، في مراحل ما قبل المدرسة وفي سن المدرسة، يمكن أن تنقذ حياة أكثر من 774 ألف طفل من الوفاة بحلول عام 2050.

#DrowningPrevention Tip: Watch over children 👨‍👩‍👦‍👦

Whether it's a pool, a beach, a pond, or a bathtub, adult supervision is a MUST to keep the little ones safe.

Remain vigilant & avoid distractions so that you can respond quickly if a child needs help. 🔗https://t.co/90ZK9cWBqm pic.twitter.com/yXx7HkCLlB

— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 25, 2023