شاهد: لحظة تحطم طائرة في حرائق اليونان

تحطمت طائرة إطفاء جنوب اليونان يستقلها طياران، اليوم الثلاثاء، خلال مكافحتها حريق غابة في جنوب جزيرة إيفيا اليونانية، وفق وسائل إعلام محلية.

وأكد الناطق باسم فرق الإطفاء يانيس أرتوبيوس أن “طائرة يونانية من طراز (كندير) مع ما لا يقلّ عن شخصين على متنها سقطت قرب قرية بلاتانيستو” في جزيرة إيفيا.

وتشهد اليونان موجة حر شديدة وحرائق هائلة منذ أكثر من 10 أيام.

وبحسب المعلومات الأولية التي بثتها السلطات، تحطّمت الطائرة التي كانت تشارك مع 3 طائرات أخرى على الأقل ومئات عناصر الإطفاء في مكافحة النيران التي تجتاح الجزيرة القريبة من أثينا، في وادٍ. ووقع الحادث على مرتفعات “كاريستوس” حيث اندلع حريق، الأحد.

وينتمي الطياران اللذان كانا يستقلان الطائرة إلى سلاح الجو اليوناني، بحسب ما نقلت قناة “إي إر تي” التلفزيونية العامة عن وزارة الدفاع.

ونشرت القناة “مقطع فيديو” يظهر لحظة تحطّم الطائرة واختفائها خلف نيران وانتشار دخان أسود.

ويضرب حريقان كبيران آخران جزيرتَي رودوس في بحر إيجه (جنوب شرق) وكورفو في البحر الأيوني (شمال غرب).

وتعمل فرق الإطفاء اليونانية منذ 5 أيام على إخماد نحو 82 حريق غابات، اندلع 64 منها، الأحد الماضي، الذي اعتبره مركز الأرصاد الجوية أكثر الأيام حرا حتى اليوم.

وتجتاح حرائق الغابات أيضا مناطق في جنوب إسبانيا وفرنسا، حيث يشهد هذا الصيف أشد موجة حر تسجل في السنوات الماضية.

وواصلت الرياح القوية تأجيج حرائق الغابات في جزيرة رودس باليونان مما يهدد 6 قرى تقع شمال وغرب موقع ليندوس الأثري القديم.





وفي وقت سابق اليوم، قالت دائرة الإطفاء إنه تم عند شروق الشمس نشر طائرات ومروحيات مكافحة الحرائق مجددا لمكافحة حرائق الغابات.

وقال متحدث باسم فرقة الإطفاء للإذاعة الحكومية “عملية مكافحة الحرائق صعبة للغاية بسبب الرياح المتغيرة”.

واندلعت حرائق أخرى حول مرتفعات “كاريستوس” الساحلية بجزيرة يوبويا، شمال شرق أثينا، مما يهدد القرى أيضا.

وفي مواقع أخرى، اندلعت حرائق في شبه جزيرة بيلوبونيز قرب مدينة إيجيون الساحلية وفي جزيرة كورفو، وهي لا تزال تحت السيطرة ولا تهدد أي مناطق مأهولة بالسكان، حسبما أفاد رجال الإطفاء.

وفي الوقت نفسه، حذر مكتب الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تسود درجات حرارة مرتفعة للغاية جميع أنحاء البلاد تقريبا، اليوم الثلاثاء، وبشكل خاص غدا الأربعاء.

ومن المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة إلى نحو 35 درجة مئوية بعد غد الخميس.