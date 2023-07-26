أب يحطَّم زجاج سيارته لإنقاذ طفله الرضيع من الموت بسبب الحر (فيديو)

حطم رجل في ولاية تكساس الأمريكية الزجاج الأمامي لسيارته بعدما نسي مفاتيحها بداخلها، لإنقاذ طفلة الذي حوصر فيها، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الوالدين نسيا مفاتيح السيارة بالداخل واضطرا لكسر النافذة بمساعدة المارة للدخول إلى مركبتهم.

ووقعت الحادثة الأسبوع الماضي، عندما وصلت درجات الحرارة في مدينة هارلينغن إلى 100 درجة فهرنهايت (37.7 درجة مئوية).

موقف لا يحسد عليه😓.. أب يحطَّم زجاج سيارته لإنقاذ طفله من الموت بسبب الحر#الجزيرة_مباشر #منوعات pic.twitter.com/mDNNVmM4P5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 26, 2023

ولم يتضح على الفور كم من الوقت ترك الطفل داخل السيارة، لكن الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في الولايات المتحدة قالت إن الأمر يستغرق 10 دقائق فقط حتى تسخن السيارة بمقدار 20 درجة.

وتأتي الحادثة مع استمرار موجة الحر في التحرك عبر المناطق الجنوبية الغربية من الولايات المتحدة.

وتسببت المناخ شديد الحرارة في يوليو/تموز في اضطرابات في جميع أنحاء الكوكب، بعد أن أدت درجات الحرارة القياسية في الصين والولايات المتحدة وجنوب أوربا إلى اندلاع حرائق غابات ونقص في المياه وزيادة حالات دخول المستشفيات بسبب الحرارة.

وصف علماء الحرارة الشديدة بأنها “قاتل صامت” يلحق خسائر فادحة بالفقراء وكبار السن والذين يعانون من ظروف صحية معينة.

وجاء في بحث نُشر هذا الشهر أن نحو 61 ألف شخص ربما لقوا حتفهم في موجات الحر الشديدة في أوربا الصيف الماضي، مما يشير إلى قصور في جهود الاستعداد ينجم عنه سقوط ضحايا.