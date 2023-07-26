الجزيرة مباشر ترصد دخول الدفعة الأولى من مرضى السرطان في الشمال السوري إلى تركيا (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر بدء دخول مرضى السرطان في الشمال السوري إلى تركيا.

وكانت تركيا أوقفت دخول مرضى السرطان لتلقي العلاج منذ وقوع كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا في فبراير/شباط الماضي.

وقال مدير المكتب الطبي في معبر باب الهوى، بشير إسماعيل، إن 45 حالة من مرضى السرطان سيدخلون تركيا للعلاج، اليوم الأربعاء.

وأضاف أن من بينهم 30 مريضا تم تشخيصهم بالسرطان بعد الزلزال، و15 مريضا من الحالات السابقة قبل الزلزال.

وأشار إسماعيل إلى أن قانون مرافقي المرضى الذي يتجاوز عمرهم 8 سنوات لم يتغير، إذ ما زال ممنوعا على الأهالي الذين يتجاوز عمر مصابيهم الأطفال فوق 8 سنوات من مرافقتهم في رحلة العلاج.

ووفقا للطبيب إسماعيل، من المتوقع وصول المرضى إلى مدينة هاتاي التركية، ثم إلى مدينة أضنة حيث فيها مركز سرطان ومدينة طبية.

وكان مدير صحة إدلب زهير خراط قال لوكالة الأناضول إن 608 مرضى سرطان يحتجون إلى علاج فوري، مشيرا إلى عدم توفر أدوية ومعدات للعلاج الكيماوي والإشعاعي.

الحمدلله تم الدخول مرضى السرطان عبر معبر باب الهوى من #الشمال_السوري لتلقيهم العلاج في #تركيـا#مرضى_السرطان pic.twitter.com/4H05h8165o — M. Sıddık Yıldırım (محمد صديق يلدرم) 🇹🇷 (@SIDDIKYILDIRIMM) July 26, 2023

وحذر من أن تأخر علاج مرضى السرطان يجعلهم محكومين بالموت، وقال إن مجموع المرضى في المنطقة 3200، وهم بحاجة إلى مراكز خاصة للعلاج.