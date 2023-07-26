كلب بايدن يهاجم موظفين وعناصر الخدمة السرية في البيت الأبيض

هاجم الكلب “كوماندر” الخاص بعائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن أشخاصا عدة لا سيما في مقرّ الرئاسة، وهذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها سيد البيت الأبيض مشاكل من هذا النوع مع أحد كلابه.

وسيتعيّن على “كوماندر” وهو جرو من فصيلة “الراعي الألماني” (German Shepherd) أن يخضع مجددا للتدريب بعد 10 حوادث على الأقل هاجم فيها أشخاصا نُقل أحدهم إلى المستشفى، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وفي إحدى الحوادث عجزت السيدة الأولى جيل بايدن عن “استعادة السيطرة” على الكلب لدى مهاجمته أحد عناصر الخدمة السرية، وفق ما أوردت شبكة “سي إن إن” الإخبارية نقلا عن رسائل إلكترونية تم الاطلاع عليها عبر “طلبات حرية المعلومات” التي قدمتها منظمة “جوديشال ووتش” المحافظة.

وجاء في رسالة إلكترونية كتبها أحد أفراد الخدمة السرية “أعتقد أنها مسألة وقت قبل أن يتعرّض أحد الأفراد لهجوم أو للعض”.

ووصفت مديرة اتصالات السيّدة الأولى جيل بايدن لـ”سي إن إن” الأجواء المحمومة في البيت الأبيض بأنها “بيئة فريدة وغالبا ما تثير توتر الحيوانات الأليفة التي تقتنيها العائلة”.

وأشارت إلى أن عائلة بايدن تعمل مع جهاز الخدمة السرية وموظفي البيت الأبيض على إعداد بروتوكولات جديدة وإخضاع الحيوانات للتدريب.

ولعائلة بايدن كلب آخر من الفصيلة نفسها هو “ميجور”، وقد واجه بدوره صعوبات في التأقلم مع أجواء البيت الأبيض.

وفي 2021، أعيد “ميجور” لفترة قصيرة إلى بيت العائلة في “ديلاوير” بعد حادثة عض واحدة على الأقل كما أُخضع لتدريب إضافي، ولاحقا تقرر إبقاؤه لدى أصدقاء للعائلة.

ولعائلة بايدن “قط” أيضا يدعى “ويلو” إلا أن القطط عادة ما تكون الحيوانات الأليفة الأكثر ندرة في البيت الأبيض.

يذكر أن تاريخ الحيوانات الأليفة في المقر الرئاسي الأمريكي حافل بأسماء “كلاب” من بينها “ميلي” كلب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، و”بو” و”صاني” كلبا السيد الأسبق للبيت الأبيض باراك أوباما.

وكان للرئيس الأسبق هاري ترومان مقولة “إذا أردت صديقا في واشنطن اقتنِ كلبا”!.