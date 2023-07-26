منافس جديد لتويتر.. تيك توك يطلق خاصية المنشورات النصية فقط

أطلق تطبيق تيك توك الصيني للمقاطع المصورة القصيرة خاصية كتابة منشورات نصية فقط، في محاولة للاستفادة من الاضطرابات التي يشهدها تويتر منذ شراء الملياردير الأمريكي إيلون ماسك للموقع العام الماضي.

وستتيح هذه الخاصية لمستخدمي تيك توك الاختيار بين مجموعة متنوعة من الخلفيات لمنشوراتهم النصية التي يمكن أن تضم وسوما، فضلا عن إمكانية إضافة الإشارة لمستخدمين آخرين.

وأفاد موقع “ذا فيرج” المهتم بأخبار التكنولوجيا بأن منشورات تيك توك الجديدة، التي تشبه خاصية ستوريز على إنستغرام، لها حد أقصى 1000 حرف.

وقالت شركة بايت دانس الصينية المالكة للمنصة في بيان لها، إن “الميزة الجديدة تسمح للمستخدمين بمشاركة قصصهم وقصائدهم وغير ذلك من المحتويات المكتوبة، مما يوفر لمنشئي المحتوى طريقة أخرى للتعبير عن أنفسهم في المنصة”.

وتتيح تيك توك للمستخدمين الذين سينشرون محتوى مكتوبا إضافة صوت ما إلى النص، أو تحديد موقع أو فتح خانة التعليقات أو السماح لمستخدمين آخرين باستخدام خاصية دويتس التي تمكن المستخدم من نشر محتواه إلى جانب محتوى آخر.

وأوضحت الشركة أنها رفعت الحد الأقصى لطول مقاطع الفيديو التي يمكن نشرها تدريجيا من 15 ثانية عند إطلاق المنصة عام 2017 إلى 10 دقائق، في خطوة تسعى فيها إلى زيادة الخدمات التي توفرها.

يذكر أن منشورات المنصة كانت تقتصر حتى اليوم على مقاطع الفيديو.

وكان مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، قد أطلق “ثريدز”، وهو تطبيق نصي آخر يمكن أن يشكل تهديدا لتويتر.

وغير ماسك اسم تويتر إلى “إكس” وأزال شعار الطائر الأزرق، في محاولة منه لإنشاء “تطبيق لكل شيء”