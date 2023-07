دراسة: بيانات نظام “جي بي إس” قد تكشف علامات تحذيرية مبكرة قبيل وقوع زلزال كبير

حتى الآن من المستحيل التنبؤ بدقة، بمتى وأين يمكن أن يحدث زلزال، لكن العلماء أصبحوا في الآونة الأخيرة يعتقدون أن بيانات نظام تحديد المواقع العالمي “جي بي إس” (GPS) يمكن أن تساعد على اكتشاف علامات تحذيرية مبكرة قبل نحو ساعتين من وقوع زلزال كبير.

وتحدث الزلازل عندما تتحرك الصفائح الصخرية البطيئة تحت سطح الأرض، المعروفة باسم الصفائح التكتونية. ويؤدي ذلك إلى إطلاق موجة من الطاقة تسبب اهتزازًا في سطح الأرض، يتفاوت بين رجفة خفيفة وزلزال مدمّر.

ومنذ عقود والعلماء يحاولون العثور على نمط من التنبّؤ يستبق الزلازل الكبرى حتى يتمكن الناس من الاستعداد، ولكن تلك الجهود لم تحقق نجاحًا حتى الآن.

ومع ذلك، فقد تكون أقمار الاتصالات العالمية قادرة على مساعدة الباحثين على تحديد أماكن الزلازل القوية قبل وقوعها بنحو ساعتين، وذلك عن طريق تتبع “الانزلاقات” الصغيرة في الصفائح التكتونية أثناء احتكاك بعضها ببعض، وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في 20 يوليو/ تموز بمجلة (ساينس) العلمية.

Analysis of GPS time-series data from nearly 100 large earthquakes worldwide has provided evidence for the existence of a precursory phase of fault slip occurring two hours before seismic rupture.

