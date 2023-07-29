مشهد مهيب.. 5 آلاف منتسب لدروس تحفيظ القرآن يكبّرون داخل مسجد آيا صوفيا بإسطنبول (فيديو)
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو، تُظهر تجمّع أكثر من 5 آلاف طالب من المنضمين إلى دروس تحفيظ القرآن الكريم الصيفية، في مسجد آيا صوفيا، الخميس الماضي.
وأظهرت المشاهد المتداولة قيام الطلبة بالتكبير بصوت عال، والهتاف بكلمات “يا الله، بسم الله، الله أكبر”، فضلًا عن الدعاء بشكل جماعي.
وقالت وسائل إعلام محلية تركية، إن التجمع الذي نظمه “وقف الشباب التركي” شهد تجمّع المنتسبين إلى دروس حفظ القرآن من 237 مدرسة في 39 منطقة بإسطنبول.
ومنذ نشأة الجمهورية التركية، استمرت المساجد المنتشرة بجميع الولايات في أن تكون القبلة الأولى للطلبة الراغبين في حفظ القرآن وتعلُّم تفسيره وأحكامه وتعاليمه.
وإلى جانب المساجد المنتشرة في عموم تركيا، هناك أيضًا مدارس الأئمة والخطباء التي تُعنى بتحفيظ القرآن للطلبة الراغبين بجانب تدريسها المناهج الدراسية سواء العلمية أو الأدبية أو المهنية، والتي وصل عددها خلال العام الدراسي 2021-2022 إلى 1673 مدرسة ثانوية يرتادها نحو 667 ألف طالب وطالبة.
وتعمل مديرية الشؤون الدينية التركية لزيادة معدل حفظة القرآن وعدد الطلبة القادرين على قراءته من خلال دورات القرآن الاختيارية في المدارس بشكل عام ومدارس الأئمة والخطباء بشكل خاص، إذ أصبحت هذه الدورات تلقى اهتمامًا كبيرًا من الطلاب وذويهم في السنوات الأخيرة.
Bir başkadır Ayasofya gençliği!
Sen de kankanı #AlGel 🌼🌼🌼#TUGVA #YazOkulu #Ayasofya #AyasofyaCamii #İstanbul #Diriliş #Gençlik #Söz #Tekbir #Fetih #Fatih pic.twitter.com/AJoGUZIxds
— TürkiyeGençlikVakfı (@tugvaTR) July 27, 2023
Geleceğin fatihleri Ayasofya Camii'nde buluştu!
TÜGVA #YazOkulu öğrencilerimizle her yıl gerçekleştirdiğimiz Büyük Ayasofya Buluşması'nda bu yıl 5 bin gencimizle yeniden bir araya geldik.💙#BirYazBinGelecek pic.twitter.com/24cx8gyFrt
— TürkiyeGençlikVakfı (@tugvaTR) July 27, 2023
Ayasofya nesli bu! Çağ açıp çağ kapatır! 🇹🇷🇹🇷🇹🇷
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.#TÜGVA#AyasofyaCamii #BirYazBinGelecek pic.twitter.com/CVG9FE9FVU
— TürkiyeGençlikVakfı (@tugvaTR) July 28, 2023
İşte gençlik,
İşte mana,
İşte #Ayasofya…☝️ pic.twitter.com/T1EE4HclTi
— İbrahim Beşinci (@ibrahim_besinci) July 27, 2023
Güzele bakmak sevaptır😍
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5 bin TÜGVA’lı genç Ayasofya Camii’nde buluşarak tarihi bir atmosferi teneffüs etti.
Güzel bakan güzel görür
Hayırlı cumalar! 🤲#tügva #ayasofya pic.twitter.com/XV7WKy4Dhf
— 🇹🇷 Son Mentaratör 👀👍 (@SonMentarator) July 27, 2023
TÜGVA Yaz Okulu öğrencilerimizle Ayasofya Camii'nde buluştuk🌸
Birdahaki sefere #SendeGel pic.twitter.com/tGFRUnAXKY
— Büşra Uzun (@uznnbusraa) July 28, 2023
Bir dahaki muhteşem Ayasofya programında görüşmek üzere 👋🏻
Bizi izlemeye devam edin 😉#BirYazBinGelecek pic.twitter.com/We6uW0KVPu
— TÜGVA İstanbul (@tugvaistanbul) July 28, 2023