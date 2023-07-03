أحمد قنديل يلحق بوالدته.. وفاة ممثل مصري شاب إثر أزمة قلبية مفاجئة

توفي الممثل المصري الشاب أحمد قنديل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 36 عامًا، وسط صدمة عائلته وأصدقائه ومحبيه.

وأعلن صديقه الممثل كريم عبد الجواد الخبر الحزين عبر حسابه على فيسبوك، وكتب “إنا لله وإنا اليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله صديقي الغالي أحمد قنديل”.

وعقب الإعلان عن خبر وفاته، تصدّر الممثل الشاب محركات البحث ومواقع التواصل، حيث نعاه الكثيرون من رواد المنصات الإلكترونية.

وعاش قنديل حالة حزن شديدة منذ وفاة والدته قبل 7 أشهر، فكتب عبر فيسبوك قائلًا “والله العظيم أنا ما عارف أعيش من بعدك يا أمي.. ربنا يجمعني بيكي عن قريب إن شاء الله”. وحتى آخر منشور له كان عن أمّه الراحلة.

وشُيعت جنازة قنديل بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، وأكد نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي أن سبب الوفاة أزمة قلبية.

وكان قنديل قد شارك في مسلسل (الاختيار 2)، وقام بتجسيد شخصية ضابط قُتل خلال اشتباكات مع مسلحين.