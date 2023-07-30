بعد تسليم 250 وحدة سكنية من قطر الخيرية.. مدير مخيم سوري: حياة النازحين تغيرت 180 درجة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر أوضاع النازحين السوريين بمخيم “عيون عارة” في إدلب، بعد حصولهم على وحدات سكنية سلمتها إليهم مؤسسة قطر الخيرية.

وقال أبو مصطفى مدير مخيم “عيون عارة”، إن تسليم 250 وحدة سكنية جديدة للنازحين في الشمال السوري يعد نقلة نوعية، وغيّر حياة الساكنين 180 درجة، حيث كانوا يعيشون في خيم مهترئة.

وأوضح أنهم عانوا ويلات الخيمات التي لم تكن تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء، فضلًا عن معاناتهم من الحشرات والزواحف، وفقًا لقوله.

وقال “اليوم كل عائلة لديها بيتها المستقل، وحمامها الخاص بها، بعد أن كان الناس يعيشون في الخيم ويتشاركون الحمام دون وجود أي خصوصية”.

ودعا أبو مصطفى لأن تحصل المخيمات الأخرى على وحدات سكنية أخرى مشابهة لما حصلوا عليه في مخيمهم.

وعبّر أحد السكان عن فرحته بالوحدات الجديدة، لكنه أكد أن المخيم بحاجة لمساعدات أخرى عينية.

وفي جولة مراسل الجزيرة، ظهر أطفال المخيم فرحين بما حصلوا عليه، حيث أبدى بعضهم فرحه بذلك.

بهدف تحسين ظروف #النازحين في الشمال السوري واستجابة لنداءات الاستغاثة التي أطلقها سكان مخيم #عيون_عارة

قامت #قطر_الخيرية وبتمويل من@OCHA_Syria ببناء 250 وحدة سكنية وتسليمها للأهالي. pic.twitter.com/GDqvUshVcP — Qatar Charity | قطر الخيرية (@qcharity) July 26, 2023

وقالت مؤسسة قطر الخيرية إن هذا المشروع، الذي يأتي بتمويل من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “الأوتشا”، يهدف إلى توفير سبل الراحة للنازحين.

ووفقًا للمؤسسة، تم تجهيز الوحدات السكنية بالمستلزمات الضرورية كافة، وبنظام صرف صحي متكامل، وشبكة لتصريف مياه الأمطار للحفاظ على البنية التحتية.

وذكرت المؤسسة في بيان أنه تم أيضًا، ضمن المشروع، بناء مدرسة تحتوي على 6 فصول دراسية، بالإضافة إلى غرفة لتقديم أنشطة الدعم النفسي للأطفال، وأخرى للإدارة، ودورات مياه، ومنطقة صديقة للطفل بمساحة 700 متر مربع وتجهيزها بالألعاب، إلى جانب تجهيز الطرقات داخل المخيم، وتعبيد الممرات بين الوحدات السكنية، وتركيب أعمدة الإنارة، كما تم تركيب 250 وحدة طاقة شمسية.