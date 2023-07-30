منوعات

كاميرا مراقبة وثقت الجريمة.. مقتل شخصين في إسطنبول يشعل غضب الرأي العام في تركيا (فيديو)

الشرطة التركية (الأناضول)
30/7/2023

هزّت مقاطع فيديو لجريمة قتل وقعت في منطقة إسنيورت بمدينة إسطنبول الأوساط المحلية التركية، وأثارت جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بـ”تحقيق العدالة والقصاص من المجرمين”.

وتصدر وسم (أسنيورت) منصات التواصل الاجتماعي محليًا، فيما تصدر وسم آخر بعد الكشف عن هوية أحد المشتبه بهم، باسم (طارق أوزارباي).

ووثقت كاميرا محل تجاري اقتحام 4 أشخاص لمحل، وإثارة نقاش حاد انتهى بإطلاق النار المتبادل، وقتل شخصين وإصابة ثالث.

وبحسب وسائل إعلام محلية، يعود سبب الجريمة لخلاف بين عائلتين تركيتين، وأن الضحيتين شابان يبلغ كل منهما من العمر 24 عامًا.

وأعلنت الصفحة الرسمية للشرطة التركية تمكنها من القبض على أحد المتهمين.

وتعليقًا على الجريمة، دعا المدون صبري أمجا المواطنين الى التفاعل للمطالبة بإعدام الجناة، مستنكرًا “عدم إنزال عقوبة الإعدام بالمجرمين من أمثال قيادات التنظيم الموازي الذي نفّذ محاولة الانقلاب في 2016”.

ونشر الكاتب زكي بهشة صورًا لمشاركات المقبوض عليه من المجرمين وتفاعلاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت تفاعله مع منشورات الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، المعتقل صلاح الدين ديمرتاش، وقال بهشة: “لننظر من سيدافع على هؤلاء القتلة ومن سيتجاهلها الآن؟”.

فيما حلل النائب في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية أسباب هذه الجرائم قائلًا: “سبب ارتفاع معدل الجريمة في المنطقة، هو تشويه البنية الديمغرافية، والحل زيادة الإجراءات الأمنية”.

المصدر : وكالات