كاميرا مراقبة وثقت الجريمة.. مقتل شخصين في إسطنبول يشعل غضب الرأي العام في تركيا (فيديو)

هزّت مقاطع فيديو لجريمة قتل وقعت في منطقة إسنيورت بمدينة إسطنبول الأوساط المحلية التركية، وأثارت جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بـ”تحقيق العدالة والقصاص من المجرمين”.

وتصدر وسم (أسنيورت) منصات التواصل الاجتماعي محليًا، فيما تصدر وسم آخر بعد الكشف عن هوية أحد المشتبه بهم، باسم (طارق أوزارباي).

ووثقت كاميرا محل تجاري اقتحام 4 أشخاص لمحل، وإثارة نقاش حاد انتهى بإطلاق النار المتبادل، وقتل شخصين وإصابة ثالث.

TEK ÇARE İDAM Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda lüks bir cip ile olay yerine gelen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. pic.twitter.com/cmsRE7Ji1O — BSG (@bsggit) July 29, 2023

وبحسب وسائل إعلام محلية، يعود سبب الجريمة لخلاف بين عائلتين تركيتين، وأن الضحيتين شابان يبلغ كل منهما من العمر 24 عامًا.

وأعلنت الصفحة الرسمية للشرطة التركية تمكنها من القبض على أحد المتهمين.

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir iş yerinde, dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen ve ateşli silah kullanılan olayda, maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Taraflar arasındaki husumet nedeniyle gerçekleştiği değerlendirilen olayın… — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) July 30, 2023

وتعليقًا على الجريمة، دعا المدون صبري أمجا المواطنين الى التفاعل للمطالبة بإعدام الجناة، مستنكرًا “عدم إنزال عقوبة الإعدام بالمجرمين من أمثال قيادات التنظيم الموازي الذي نفّذ محاولة الانقلاب في 2016”.

ونشر الكاتب زكي بهشة صورًا لمشاركات المقبوض عليه من المجرمين وتفاعلاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت تفاعله مع منشورات الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، المعتقل صلاح الدين ديمرتاش، وقال بهشة: “لننظر من سيدافع على هؤلاء القتلة ومن سيتجاهلها الآن؟”.

فيما حلل النائب في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية أسباب هذه الجرائم قائلًا: “سبب ارتفاع معدل الجريمة في المنطقة، هو تشويه البنية الديمغرافية، والحل زيادة الإجراءات الأمنية”.