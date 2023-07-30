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وفاة ابن الفنان حسن يوسف غرقا بالساحل الشمالي في مصر

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة نجل الفنان المصري (وسائل التواصل)
30/7/2023

لقي عبد الله نجل الفنان المصري حسن يوسف والممثلة المعتزلة شمس البارودي، مصرعه غرقًا في مدينة العَلَمين، بالساحل الشمالي، صباح اليوم، ونقل جثمانه إلى مستشفى العلمين تمهيدًا لدفنه.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن عبد الله اختفى تحت الماء، خلال سباحته لفترة طويلة، ما دفع الموجودون معه إلى انتشاله على الفور، لكنه كان فاقدًا للوعي ولم تظهر عليه علامات للحياة، قبل نقله إلى المستشفى.

وتم إبلاغ الشرطة التي حضرت للمستشفى، في حين تم إيداع الجثمان بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث. وأعلن نبأ الوفاة المنتج محمد يوسف شقيق الفنان حسن يوسف.

يشار إلى أن الفنان حسن يوسف لديه أربعة أبناء من زوجته المعتزلة، هم عبد الله ويوسف وعمر وناريمان.

ويعد عبد الله أصغر الأبناء، ويبلغ من العمر 35 عامًا. ودرس عبد الله الطيران في أوكرانيا قبل سنوات، ثم توجه إلى لبنان لدراسة الإعلام، وبعدها عاد إلى مصر.

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة نجل الفنان المصري، وأبدوا حزنهم على رحيله، وقدموا التعازي لوالديه.

وعلق علاء نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك على الخبر بتغريدة قال فيها ” البقاء والدوام لله وحده، أحسن الله عزاءكم وغفر للفقيد وتغمده برحمته ورضوانه، والله يجعله شفيع لك يوم القيامة”.

ودعا الإعلامي المصري عمرو الليثي نجل الفنان داعيًا له بالرحمة، ولوالديه الصبر والسلوان.

وتجدر الإشارة إلى أن والدة عبد الله هي الممثلة المصرية شمس البارودي، وهي من مواليد 4 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1945، وبدأت حياتها الفنية مطلع الستينيات قبل أن تقرر منتصف الثمانينيات اعتزال التمثيل وارتداء الحجاب.

المصدر : مواقع التواصل + وسائل إعلام مصرية