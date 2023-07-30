وفاة ابن الفنان حسن يوسف غرقا بالساحل الشمالي في مصر

لقي عبد الله نجل الفنان المصري حسن يوسف والممثلة المعتزلة شمس البارودي، مصرعه غرقًا في مدينة العَلَمين، بالساحل الشمالي، صباح اليوم، ونقل جثمانه إلى مستشفى العلمين تمهيدًا لدفنه.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن عبد الله اختفى تحت الماء، خلال سباحته لفترة طويلة، ما دفع الموجودون معه إلى انتشاله على الفور، لكنه كان فاقدًا للوعي ولم تظهر عليه علامات للحياة، قبل نقله إلى المستشفى.

وتم إبلاغ الشرطة التي حضرت للمستشفى، في حين تم إيداع الجثمان بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث. وأعلن نبأ الوفاة المنتج محمد يوسف شقيق الفنان حسن يوسف.

يشار إلى أن الفنان حسن يوسف لديه أربعة أبناء من زوجته المعتزلة، هم عبد الله ويوسف وعمر وناريمان.

ويعد عبد الله أصغر الأبناء، ويبلغ من العمر 35 عامًا. ودرس عبد الله الطيران في أوكرانيا قبل سنوات، ثم توجه إلى لبنان لدراسة الإعلام، وبعدها عاد إلى مصر.

درس الطيران والإعلام.. أبرز معلومات عن الراحل عبد الله حسن يوسفhttps://t.co/tyJLkcLS0I — اليوم السابع (@youm7) July 30, 2023

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة نجل الفنان المصري، وأبدوا حزنهم على رحيله، وقدموا التعازي لوالديه.

وعلق علاء نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك على الخبر بتغريدة قال فيها ” البقاء والدوام لله وحده، أحسن الله عزاءكم وغفر للفقيد وتغمده برحمته ورضوانه، والله يجعله شفيع لك يوم القيامة”.

البقاء والدوام لله وحده ، احسن الله عزاءكم وغفر للفقيد وتغمده برحمته ورضوانه والله يجعله شفيع لك يوم القيامة . https://t.co/nTwQ7HbDXa — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) July 30, 2023

ودعا الإعلامي المصري عمرو الليثي نجل الفنان داعيًا له بالرحمة، ولوالديه الصبر والسلوان.

⚫ لا حول ولا قوة إلا بالله.. وفاة نجل الفنان #حسن_يوسف والفنانة #شمس_البارودي ربنا يصبرهم 🤲 pic.twitter.com/e6jvROMKbV — Amr Ellissy (@amrellissy) July 30, 2023

وتجدر الإشارة إلى أن والدة عبد الله هي الممثلة المصرية شمس البارودي، وهي من مواليد 4 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1945، وبدأت حياتها الفنية مطلع الستينيات قبل أن تقرر منتصف الثمانينيات اعتزال التمثيل وارتداء الحجاب.