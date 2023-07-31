رئيس جزر القمر يخالف البروتوكول أثناء القمة الروسية الإفريقية وبوتين يمازحه (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا مصورًا، يظهر رد فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على جلوس رئيس جزر القمر قبله على مائدة مستديرة ضمن أعمال قمة “روسيا-إفريقيا” الثانية في سان بطرسبرغ.

ويظهر الفيديو رئيس جزر القمر “غزالي عثماني” وهو يجلس قبل مضيفه الروسي بوتين، لكنه أدرك وجود خطأ ما حينما نظر، فنهض بسرعة لمعالجة الموقف، لكن بوتين سار نحوه وطالبه بالجلوس، قبل أن يشير للجميع بالجلوس لبدء مائدة مستديرة.

رئيس جزر القمر يُخالف البروتوكول أثناء القمة الروسية الإفريقية وبوتين يرد مازحًا “اجلس”#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/u1Lcf8HljG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 30, 2023

وكانت أعمال قمة “روسيا-إفريقيا” الثانية قد عُقدت لمدة يومين في سان بطرسبرغ شمالي غرب روسيا.

وانطلقت في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، الخميس، قمة “روسيا-إفريقيا” في دورتها الثانية، وهيمنت قضايا الأمن الغذائي والعلاقات الثنائية بين موسكو والدول الإفريقية على جدول أعمال القمة.