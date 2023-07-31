سائق حافلة ينقذ عجوزا من موت محقق جراء فيضانات في العاصمة الصينية (فيديو)

أظهرت لقطات مصورة شجاعة سائق حافلة في العاصمة الصينية بيجين وهو ينقذ عجوزًا جرفته مياه الفيضانات، في ظل تسجيل أعلى مستوى لهطل الأمطار تشهده العاصمة هذا العام.

وقالت التلفزيون الصيني الرسمي إن الأمطار أجبرت أكثر من 31 ألف شخص على إخلاء منازلهم في المدينة جراء مرور بقايا الإعصار دوكسوري عبرها اليوم الاثنين.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين إن هطل الأمطار الغزيرة تواصل في العاصمة وعدة مناطق منها خبي وتيانجين وشرق شانشي مع تبدد الإعصار فوق شمال الصين.

ودوكسوري من أقوى العواصف التي تضرب الصين منذ سنوات، وقد تسببت هذه العاصفة في حدوث فيضانات واسعة النطاق خلال عطلة نهاية الأسبوع في إقليم فوجيان الجنوبي؛ مما دفع مئات الآلاف إلى مغادرة منازلهم.

وبلغ متوسط هطل الأمطار في بيجين خلال الليل 140.7 مليمترًا، وتم تسجيل الحد الأقصى لهطل الأمطار في منطقة فانغشان وكان 500.4 مليمتر وفقًا لمرصد المدينة. ومن المتوقع أن تكون الأمطار أكثر غزارة في المناطق الجنوبية والغربية اليوم.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

وقالت إن العمل توقف في أكثر من 4000 موقع بناء، وتم فحص نحو 20 ألف مبنى للتأكد من عدم تعرضها لأضرار، وأُغلقت المواقع السياحية في المدينة.

ومع استمرار تراجع قوة الإعصار دوكسوري، حذر خبراء الأرصاد من اقتراب العاصفة المدارية خانون التي من المتوقع أن تضرب الساحل الصيني المكتظ بالسكان هذا الأسبوع.

وقالت السلطات إن العاصفة خانون قد تلحق المزيد من الأضرار بالذرة والمحاصيل الأخرى التي تعرضت بالفعل لهبوب الإعصار دوكسوري.